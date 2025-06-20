森林系餐廳超療癒 滿足健康、永續需求 躍餐飲界新寵

灣區湧現眾多「森林系餐廳」，打破室內空間與室外空間，縮短農場和餐桌的距離，有些甚至直接在庭院中種植蔬菜，真正體現回歸自然的理念。（記者徐蓓蓓／攝影）

在講求自然療癒與身心平衡的生活風格盛行下，「森林系餐廳」正逐漸成為灣區 飲食文化的新寵。這類餐廳不僅講究空間綠意與環境氛圍，更與「從農場到餐桌（farm-to-table）」概念結合，強調天然、當季、在地的食材來源，回應現代人對健康飲食與永續生活的雙重需求。

位於舊金山 的 Fable 餐廳，是灣區森林系風格的經典代表之一。餐廳後院以綠意盎然的戶外庭園打造沉浸式自然用餐體驗，無論是白天陽光灑落或夜晚燈串點綴，皆營造出宛如森林深處的療癒氛圍。Fable主打加州 當季料理，菜單依時令變換，使用當地小農供應的蔬果與肉類，著重簡單、健康、尊重食材原味。許多在地食客與觀光客皆將其列為「舊金山最有靈氣的花園餐廳」之一。

在南灣，曾獲得「頂尖主廚大對決（Top Chef）」冠軍的知名主廚伊札德（Stephanie Izard）今年開設的Valley Goat餐廳，更成為灣區森系與農場到餐桌風格的指標餐廳。餐廳設計強調自然紋理與木質調，菜單則主打季節蔬菜等料理，並搭配低酒精或無酒精的花草系飲品。

此外還有在灣區開設多家分店的Sulbing Café，以清新簡約的韓系空間與刨冰甜點，成為另一類型的「輕森系」代表。

該店室內布置充滿溫柔色調與木頭元素，提供傳統韓式刨冰搭配自家熬製的餡料與有機水果，營造午後甜點時光的自然氛圍。有Yelp評論形容這裡「像走進別人家裡的小森林角落」。

「全美餐館協會（National Restaurant Association）」在去年11月12日發布的研究報告中已經預測「永續發展」將成為本年度的頂尖趨勢。而ifdesignteam公司今年1月發布的流行趨勢分析中也將「永續核心」、「自然系空間設計」等列為目前餐飲行業最熱門的關鍵字。

記者觀察「森林系餐廳」的用餐族群，不乏家庭、年輕上班族與社群媒體創作者特意造訪打卡，追求的不只是口味，更是一種生活方式的體現。

灣區餐飲顧問王愛蓮（Elaine Wang）分析：「森系設計與永續發展、農場到餐桌的理念本質相通，都是對自然的回歸。它們不只是餐飲形式，更成為一種環境態度與價值主張。」