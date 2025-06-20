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桑尼維爾公安局長 有逾20年警消機構經驗的他出任

記者龔玥／聖荷西報導
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桑尼維爾公布新任安全局局長皮斯托爾。（取自桑尼維爾政府Facebook）
桑尼維爾公布新任安全局局長皮斯托爾。（取自桑尼維爾政府Facebook）

桑尼維爾市政府近日宣布，皮斯托爾（Daniel Pistor）將於22日起正式出任市公共安全局（DPS）局長，領導聯合警消機構。現任副局長的皮斯托爾擁有逾20年公共安全經驗，此次在全美範圍的招募過程中脫穎而出，接替即將退休的局長吳潘（Phan Ngo）。

「皮斯托爾局長處於一個獨特的位置，能夠引領桑尼維爾市公共安全部門開啟新的篇章，」桑尼維爾市市長克萊恩（Larry Klein）表示，「在過去的22年裡，他贏得了同僚的信任與尊重，並通過對社區的盡職服務，持續提升了本部門的專業聲譽。」

皮斯托爾於2003年加入桑尼維爾公共安全局，歷任警犬官、現場培訓官、中尉、特警隊隊長以及部門新聞發言人，經驗橫跨員警、消防與特別行動多個領域。在新冠疫情期間，他曾發揮關鍵作用，協調緊急應對措施、確保基本服務不中斷。

在加入桑尼維爾市府之前，皮斯托爾曾參與打擊毒品販運的高強度任務與多州聯合調查，為其日後在社區警務和戰術領導方面奠定堅實基礎。

「能領導桑尼維爾公共安全部門的傑出專業團隊，我深感榮幸，」皮斯托爾表示，「我將繼續致力於提升透明度、溝通和公平，確保我們對社區負責任、值得信賴。」

皮斯托爾長期致力於社區參與與關係建設，包括桑尼維爾公共安全市民學院、公共安全探索者計畫、全國守望相助之夜活動（National Night Out）和消防員煎餅早餐會等。他表示，這些倡議「讓我們與居民之間建立起真正的連接，是信任的基石」。

皮斯托爾擁有夏威夷太平洋大學的司法管理文學學士學位，目前正于聖地牙哥大學攻讀執法與公共安全領導力理學碩士學位，並已畢業于高級警官管理學院。市府表示，隨著皮斯托爾履新，桑尼維爾的公共安全體系將在穩定過渡中繼續前行。

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