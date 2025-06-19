羅偉任命3大將 助推舊金山市中心復甦

Anne Taupier將擔任經濟與勞動力發展辦公室執行長。（市府官網）

舊金山 在面對市中心空置、經濟復甦遲滯與許多居民擔憂的挑戰下，舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）18日宣布，任命三位在城市規畫、經濟發展與行政審批領域擁有豐富經驗的資深官員，領軍推動城市重振與繁榮。

根據市府公布的新人事安排，Sarah Dennis Phillips將接任舊金山市規畫局局長，Anne Taupier將擔任經濟與勞動力發展辦公室（OEWD）執行長，Elizabeth（Liz）Watty則將帶領多部門合作推進PermitSF計畫，旨在簡化市府繁瑣的許可程序，加速經濟復甦。

羅偉市長表示，這三位領導人累積數十年在市府、非營利與私營領域的經驗，曾為舊金山帶來數十億經濟效益，創造了數以千計的新住宅與小型企業機會。他強調：「Sarah、Anne和Liz 擁有帶領舊金山邁向經濟復甦所需的領導力、經驗與成績。他們將協助我們打破繁文縟節、活化市中心，帶領舊金山迎接重生。」

此次任命也是羅偉近月以來，一系列推動經濟重啟與振興市中心政策中的一環。今年以來，市府已啟動兩個可負擔住宅專案、推出簡化許可程序的法案，並促進閒置辦公室改建為住宅，同時在各社區設立娛樂專區，為居民打造全天候活力街區。

新任規畫局局長Sarah Dennis Phillips近年領導OEWD啟動了「Vacant to Vibrant」計畫，成功活化超過20個市中心空置店面，並推動了加州 首個市中心娛樂專區。Phillips表示，她將透過「家庭分區」計畫加速各收入層住宅興建、活化開發案，並促進商用物業再利用。

曾任市府多項大型開發案主管的Anne Taupier，以推進重大公私合營項目聞名，包括舊金山花卉市場、金銀島重建等知名案例，總計將為城市新增逾3萬個住宅單位，其中超過4500戶為可負擔住宅。Taupier表示，她將聚焦簡化流程、排除繁瑣障礙，為創意解決方案與投資注入更多可能，讓市中心與各街區重新煥發生機。

負責PermitSF的Liz Watty強調，將以協作、創新與問責為核心精神，帶領各部門共同行動，讓市民與企業更快、更透明地完成許可程序。