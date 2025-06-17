聖塔克拉拉新財年預算 保障基本社會服務

聖塔克拉拉公布新財年預算。（圖源聖塔克拉拉官網）

在州與聯邦資金面臨巨大不確定性的背景下，聖塔克拉拉縣監督委員會於上周五批准2025-26財年預算，總額達137億美元，保持結構性平衡，並優先保障醫療、行為健康與防止無家可歸等關鍵社會服務。

在通過預算的新聞發佈會上，監督委員會主席李洲曉說：「我們比以往任何時候都更加堅定地堅守核心價值觀，並致力於提供保障性服務。面對資金不確定性，我們仍保留關鍵醫療資源，特別是在今年通過收購區域醫療中心（RMC）後，讓更多人獲得救命的護理服務。」

此次預算特別強調對弱勢群體的支持，預計將繼續為移民、無家可歸者、老年人以及LGBTQ+族群等提供保障，同時強化行為健康治療服務。為應對聯邦潛在削減，監督委員會批准以地方資金取代近5,960萬美元的聯邦撥款，以維持支持性住房、公共衛生和行為健康專案的持續運作。

然而，聯邦與州層面的預算風險仍在醞釀中。國會正考慮削減「醫療補助」（Medicaid）、「醫療保險 」（Medicare）與食品援助（SNAP）等計畫，加州 州長也提議削減Medi-Cal預算。這些舉措若實施，將對聖塔克拉拉縣公共醫療系統造成沉重打擊。

縣政府也承認，由於通貨膨脹 與經濟放緩的雙重壓力，支出增長速度已超過收入增長。儘管預算總額比去年有所增長，其中大部分來自於今年初收購地區醫療中心所帶來的新增醫療支出與人員編制，該中心現已恢復二級創傷服務，並將1,000多名員工整合入縣系統。

目前，預算中尚未計入聯邦與州即將可能通過的進一步削減。預計在未來數月內，隨著外部財政動向明朗，縣府將必須就應對額外資金缺口做出進一步決策。

本次預算方案不僅是一項財政安排，更是一次政治聲明：在高度不確定性中，聖塔克拉拉縣選擇繼續投資公共服務，並將最脆弱人群的需要放在首位。