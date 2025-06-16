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放棄航太業高薪 矽谷男靠「遺物銷售」賺大錢

編譯林思牧／綜合報導
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洛斯蓋圖是波洛格魯專注的幾個富裕飛地之一。（谷歌地圖）
洛斯蓋圖是波洛格魯專注的幾個富裕飛地之一。（谷歌地圖）

一位曾在航太業工作數十年的男子，2020年辭去高薪的職位去追求自己的愛好。如今矽谷的富豪去世時，他們的家人就會請他出售遺物，他是今世的「挖寶人」。

媒體SFGATE報導，波洛格魯（Al Bologlu）曾在洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）任職數十年，擔任合約談判代表和創業導師。他說他「每天工作16個小時；壓力很大」。最終，他達到了一個臨界點，「你到了某個年齡，就不想再繼續這樣了。」他於2020年正式辭職，義無反顧地離開科技業。

波洛格魯一向喜歡到「遺物出售」（estate sale）會場去尋寶，當某位屋主去世後，死者的家屬會在原宅裡辦這種銷售會，出清死者的遺物。由於家屬希望盡快處理完畢，有時候真的可以用很低廉的價格買到很珍貴的東西。波洛格魯成功的把他的嗜好發展成他的事業第二春，不但收入豐厚，而且天天樂在其中。

他給希望辭去現職的人的忠告是：「去追求你熱愛的事，這樣就對了。」他現在的職位頭銜有點模糊，但他更喜歡這樣。他說：「我不知道我到底是什麼，就叫我尋寶者吧。」

波洛格魯表示，他與喬布斯一樣，他銷售的是一種體驗。雖然這些遺物出售是向公眾開放的，但他透過淘汰那些不太可能真正購買任何東西的人，為他的豪賭客營造了一種輕鬆的氛圍。他說，這樣的銷售基本上是針對他的貴賓VIP的。

一般人會在早上上班的路上經過銷售會場，尋找便宜的東西買。但他注意到，那些真正肯花錢的人會在下午稍晚時候慢慢進來。這一切都只是那些人大筆資金自然漲落的一部分活動。

根據他的網站介紹，他擁有大約5500名客戶，其中有批發商，也有巨富收藏家，甚至還有帶著大把現金的無聊家庭主婦。他說，一位回頭客在他這裡前後花了大約15萬美元，大部分都用來購買鉑金包（Birkin bags）。

波洛格魯只專注在灣區的幾個富裕地區，包括阿賽頓、薩拉度加、洛斯蓋圖、蒙特賽倫諾（Monte Sereno）、波度拉谷（Portola Valley）等，這裡的房價動輒以數百萬元起跳。他表示，現在他每年主辦50至60場的遺物銷售會。

灣區 矽谷 航太

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