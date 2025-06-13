灣區媽媽教室 教你強化平和內在

朱筧立仁波切是宗教文化教育工作者，她畢業於台大社會系，並取得美國企業管理碩士，現任美國加州非營利機構雲林禪寺執行長暨林雲大師基金會董事長。（主辦單位提供）

網路世代資訊蓬勃，人們更迫切有追求知識、思想、真善美力量與活到老學到老的精神，有效管理情緒、讓內心需要療癒與放鬆的時候多調整自己身心靈，更能促進心理和諧，可以活出生命的光彩與價值。金山灣區 媽媽教室6月20日邀請文化教育工作者朱筧立帶領大家培養強大平和的內在，這也是今年上半年最後一場講座。

朱筧立仁波切是宗教文化教育工作者，畢業於台大社會系，並取得美國企業管理碩士，現任美國加州 非營利機構雲林禪寺執行長暨林雲大師基金會董事長，1999年至2020年期間曾任聖地牙哥州大文學院兼任教授。她1998年獲西藏本教最高領袖曼日法王加封認證，授以空行母仁波切頭銜，為藏傳佛教中女性最高的宗教地位；2007年林雲大師法王親授衣缽為法脈繼承人；2010年正式承接為「佛門密宗黑教」第五階段的再傳人及精神導師。

金山灣區媽媽教室負責人高玉麗表示，日常生活中，大家很容易受到外在環境中人、事、物的牽引，形塑不同的感知覺受與認知看法，內在的心識作用跟著迅速啟動，在一連串的鏈接後，就產生了不同的念頭、情緒、和心境，可以是正面的，也可以是負面的，如果願意做一些功課，練習將念頭、情緒、心境與感知覺受分開，在負面念頭生起時就能夠立即捕捉並當下消融，那麼負面的情緒也就會因此轉念而不會生起。

講座：如何培養強大平和的內在

講者：朱筧立

時間：6月20日10時至12時

地點：金山灣區僑教中心（地址：100 S. Milpitas Blvd., Milpitas, CA95035）

電話：408-252-7070