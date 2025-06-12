我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

符合這3條件 可考慮「微退休」調整人生目標

路透：印度墜機已超過290人罹難

金州勇士總教練柯爾 批川普派兵鎮壓加深分裂

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
勇士教頭柯爾批評川普的ICE執法與川普的派兵鎮壓措施。(本報檔案照）
勇士教頭柯爾批評川普的ICE執法與川普的派兵鎮壓措施。(本報檔案照）

在NBA球季中，勇士隊的總教練柯爾（Steve Kerr）經常用賽後記者會來發抒他對社會問題的看法。如今勇士隊已在季後賽中被淘派，柯爾仍然向媒體批評川普的ICE突襲行動。

柯爾向舊金山標準報指出：「這顯然只是川普慣用的伎倆：先自己製造出危機，然後假裝作在解決問題，並以此作為政治上的勝利，同時進一步製造分裂。令人失望的是，我們沒有一位真正致力於團結國人的總統，反而只是加深分裂。」

洛杉磯的示威活動引發了包括舊金山在內的其他城市的類似抗議活動。這些抗議活動是在政府加強驅逐移民力度之後發生的。川普不顧州長紐森的反對，派遣數千名國民兵前往洛杉磯以應對抗議活動。

總統通常只在州長要求時才會部署國民兵，但川普更派遣海軍陸戰隊前往洛杉磯，盡管州領導人表示，無需動用聯邦武力來平息大多和平的抗議活動。聯邦的軍隊通常被禁止執行國內執法任務，而川普政府對部署現役軍人的法律依據也存在爭議。

「川普在這件事上推翻了紐森州長的決定，這令人失望，因為傳統上只有當州政府無力應對時才會調用國民兵，而加州本身目前並沒有什麼無法應對的事情，」柯爾說。

川普在競選期間大力提倡大規模驅逐無證移民。據報導，上周五移民和海關執法局（ICE）特工對洛杉磯的家得寶（Home Depot）等企業進行了突擊檢查，引發了市中心聯邦大樓前的抗議活動，並在拉丁裔聚居區派拉蒙（Paramount）引發了更多示威活動。

柯爾在2024年民主黨全國代表大會上發表講話，在關於領導力和團結的演講中支持候選人賀錦麗。那場芝加哥演講是在柯爾帶領美國參加巴黎奧運並奪得金牌後不久發表的。他過去曾就國內問題發表長篇大論，其中最引人注目的是槍枝暴力問題。

柯爾表示，這場騷亂並不會讓他想從政，他是籃球教練。他曾帶領勇士隊四次奪得NBA總冠軍，並在球員時代帶領公牛隊和馬刺隊五次奪得總冠軍。

川普 洛杉磯 國民兵

上一則

「加州愛加拿大」祭優惠 盼加國遊客回流

下一則

舊金山預算審議 陳詩敏籲「砍高層、保基層」守護弱勢

延伸閱讀

川普金卡來了 500萬美元買在美永居權 官網正式上線

川普金卡來了 500萬美元買在美永居權 官網正式上線
「華爾街之王」戴蒙警告川普關稅衝擊將至 最快這時間顯露

「華爾街之王」戴蒙警告川普關稅衝擊將至 最快這時間顯露
教育部擬砍加州大學經費 稱與哈佛、哥大協議取得進展

教育部擬砍加州大學經費 稱與哈佛、哥大協議取得進展
川普容許閱兵當天和平抗議？ 白宮嗆記者：多蠢的問題

川普容許閱兵當天和平抗議？ 白宮嗆記者：多蠢的問題
傳川普致金正恩親筆信遭北韓「斷然拒收」 白宮回應了

傳川普致金正恩親筆信遭北韓「斷然拒收」 白宮回應了

熱門新聞

Costco將為金鑽會員提供更早的服務。（記者龔玥╱攝影）

Costco六月起提早開門 金鑽會員享優先入場權

2025-06-08 19:22
Connie Bai在中谷擁有一棟度假屋，在她放上YouTube的影像中，中央谷杏花怒放的景觀美不勝收。(翻攝自YouTube)

華裔移民買三套房 滾出240萬元財富

2025-06-08 02:18
本周末一場包括7000多人，延綿7哩地以上的抗議活動正在矽谷南灣醞釀中。（取自「不要國王」聯盟網站）

南灣醞釀周末7000人大遊行 響應全美抗議活動

2025-06-10 20:06
華航與西南航空攜手打造越洋線轉接航網，華航旅客可透過華航美西航班，例如舊金山(SFO)、西雅圖(SEA)、洛杉磯(LAX)、安大略(ONT)等四大機場，無縫銜接西南航空遍布全美的綿密航線。(華航提供)

華航結盟西南航空拓展航網 舊金山台北獨家優惠票743元

2025-06-04 20:02
遍布灣區各城市的衣物和鞋帽回收箱，是捐贈衣服最方便的選擇。（記者徐蓓蓓／攝影）

春夏衣物換季 回收捐贈全攻略 還能抵稅

2025-06-06 14:13
位於南灣Westfield Valley Fair內的鼎泰豐門店，在周末的等待時間常常超過兩個小時。（記者王子涵╱攝影）

門店年均營業額2740萬 鼎泰豐膺全美最盈利連鎖餐廳

2025-06-11 02:19

超人氣

更多 >
12種蔬果殘留農藥最多 菠菜居首、選這類較「乾淨」

12種蔬果殘留農藥最多 菠菜居首、選這類較「乾淨」
印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀

印航出現生還者…座位11A男：起飛30秒後墜毀
787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜

787墜毀首例 印度航空夢幻客機空難 機上242人生死未卜
倫敦會談 美出奇招討「中國最好極音速飛彈」 中知難而退

倫敦會談 美出奇招討「中國最好極音速飛彈」 中知難而退
美國公民懷胎9月被ICE反綁帶走 原因是…

美國公民懷胎9月被ICE反綁帶走 原因是…