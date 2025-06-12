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鄭重賓新作 呈現「金州」多樣風貌

記者徐蓓蓓／灣區報導
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鄭重賓創作作品「金州」。（受訪者提供）
鄭重賓創作作品「金州」。（受訪者提供）

在科技與藝術交融的舊金山灣區，鄭重賓（Chongbin Zheng）以獨特的「光墨激發」語彙，挑戰水墨在當代的可能性。1961年生於上海的他，1984年自浙江美術學院國畫系畢業，早年專攻傳統工筆與寫意人物畫；1989年獲舊金山藝術學院國際獎學金赴美，1991年取得藝術碩士，從此踏上東方水墨與西方觀念藝術融合的創作之路。

三十多年來，鄭重賓的作品先後現身倫敦大英博物館、紐約大都會藝術博物館、威尼斯雙年展及舊金山亞洲藝術博物館。他以宣紙為底，結合水墨、壓克力及以多樣的介入手法結合多媒體，創造出介於平面與空間感之間的建構性肌理與觀者的互動關係。他曾言：「水墨不只是書寫工具，而是具有生命體狀態的一種媒介和材料。」

2015年，「異化的風景（Chimeric Landscape」與2018年「網（Mesh）」的沈浸式影像裝置，透過環場投影與聲響，激發觀眾對自然現象與藝術光影語言結合的體驗；2020年，「我尋找天空（I Look for the Sky）」於舊金山亞洲藝術博物館展出，懸浮面板接納自然光束，隨時間變幻，將水墨藝術的語境與光影空間的互動推向感官體驗的前沿。

長期深耕灣區的鄭重賓，不僅在個人工作室持續試驗新材料、新技術，也與當地美術館、策展人頻繁對話。他關注自然生態、城市結構與人與空間的關係，並以此為題材，創作多件裝置與影像作品。「在科技飛速的矽谷，我更期待藝術提供了一種新的觀感體驗，觀看世界的方式。」

目前他在洛杉磯郡立藝術博物館（LACMA）的「金州（Golden State）」特展，是其在美國規模最大、最完整的個展，新作「金州」以厚塗壓克力與墨色拼貼和礦物顏料，抽象再現了加州的自然生態的宏觀與微觀的視覺體驗。策展人費瑞爾（Susanna Ferrell）指出，本展既回溯四十年脈絡，也凸顯鄭重賓作為「加州藝術家」的地域情懷。

鄭重賓受到道家哲學理念和西方現象學的影響，認為世界邊界在不斷延伸，希望將其變化為視覺語彙的探索，融入到觀者的藝術體驗，更是對存在與認知的省思。其創作正如一滴墨倒在紙上，慢慢生髮，從單元體走向多維的世界。

舊金山 加州 灣區

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