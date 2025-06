鄭重賓新作 呈現「金州」多樣風貌

鄭重賓創作作品「金州」。(受訪者提供)

在科技與藝術交融的舊金山灣區 ,鄭重賓(Chongbin Zheng)以獨特的「光墨激發」語彙,挑戰水墨在當代的可能性。1961年生於上海的他,1984年自浙江美術學院國畫系畢業,早年專攻傳統工筆與寫意人物畫;1989年獲舊金山藝術學院國際獎學金赴美,1991年取得藝術碩士,從此踏上東方水墨與西方觀念藝術融合的創作之路。

三十多年來,鄭重賓的作品先後現身倫敦大英博物館、紐約大都會藝術博物館、威尼斯雙年展及舊金山亞洲藝術博物館。他以宣紙為底,結合水墨、壓克力及以多樣的介入手法結合多媒體,創造出介於平面與空間感之間的建構性肌理與觀者的互動關係。他曾言:「水墨不只是書寫工具,而是具有生命體狀態的一種媒介和材料。」

2015年,「異化的風景(Chimeric Landscape」與2018年「網(Mesh)」的沈浸式影像裝置,透過環場投影與聲響,激發觀眾對自然現象與藝術光影語言結合的體驗;2020年,「我尋找天空(I Look for the Sky)」於舊金山亞洲藝術博物館展出,懸浮面板接納自然光束,隨時間變幻,將水墨藝術的語境與光影空間的互動推向感官體驗的前沿。

長期深耕灣區的鄭重賓,不僅在個人工作室持續試驗新材料、新技術,也與當地美術館、策展人頻繁對話。他關注自然生態、城市結構與人與空間的關係,並以此為題材,創作多件裝置與影像作品。「在科技飛速的矽谷,我更期待藝術提供了一種新的觀感體驗,觀看世界的方式。」

目前他在洛杉磯郡立藝術博物館(LACMA)的「金州(Golden State)」特展,是其在美國規模最大、最完整的個展,新作「金州」以厚塗壓克力與墨色拼貼和礦物顏料,抽象再現了加州 的自然生態的宏觀與微觀的視覺體驗。策展人費瑞爾(Susanna Ferrell)指出,本展既回溯四十年脈絡,也凸顯鄭重賓作為「加州藝術家」的地域情懷。

鄭重賓受到道家哲學理念和西方現象學的影響,認為世界邊界在不斷延伸,希望將其變化為視覺語彙的探索,融入到觀者的藝術體驗,更是對存在與認知的省思。其創作正如一滴墨倒在紙上,慢慢生髮,從單元體走向多維的世界。