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紐森：加州不會是最後一個 我們正親眼目睹民主遭受攻擊

聖荷西議會通過 可逮捕三次拒絕前往收容所遊民

編譯林思牧／綜合報導
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聖荷西市議會投票通過，遊民如果三次拒絕前往收容所可被逮捕。（本報檔案照）
聖荷西市議會投票通過，遊民如果三次拒絕前往收容所可被逮捕。（本報檔案照）

聖荷西市議會投票通過政策變更，遊民如果三次拒絕前往收容所可被逮捕。市政府希望因此讓遊民放棄帳篷，到室內去住宿。

美聯社報導，市議會於10日以9票對2票通過決議案，在該市的露營行為準則中增加了「庇護責任」（responsibility to shelter）條款，該條款還包括要求無家可歸者不得在學校和遊樂場附近搭建帳篷，也不得阻礙公共通行權。

市長馬漢的這項提案令眾人大為意外，因為它來自一個由民主黨人領導的自由派城市，而該市位於傾向左翼的舊金山灣區。這是自2023年最高法院簡化禁止無家可歸者在公共場所露營的規定以來，民選官員提出的更嚴格的反露營措施之一。

這也再次表明，加州的無家可歸者人數約占全美無家可歸總人數的四分之一，而人行道和河岸邊遍布著骯髒的帳篷，吸毒者和精神疾病患者的荒謬行為也令大眾居民感到異常沮喪。

馬漢表示，大多數人都會接受庇護所。但他想向那些拒絕的人明確表示，隨著聖荷西建造出更多庇護所和臨時住房，他們有責任搬進室內。「我認為我們需要一種文化變革，一種讓所有相關人員都承擔責任的文化，」馬漢在投票前的一次採訪中說，「我不想利用刑事司法系統讓弱勢群體的生活更加艱難。我想把它作為最後的手段。」

民主黨州長紐森曾任舊金山市長，他已多次敦促各城市禁止露營。舊金山因非法露營而被捕的人數激增，現任市長羅偉也重申，人們不適合在戶外居住。

遊民權益倡導者則表示，這種打擊無家可歸者營地的做法令人身心俱疲，甚至會得到適得其反的結果。他們表示，強迫人們搬離營地會阻礙他們尋求穩定的生活，因為他們可能會失去申請工作和住房所需的重要文件。

聖塔克拉拉縣議會議長李洲曉(Otto Lee）認為：「將有精神疾病或吸毒成癮的人關進監獄，而且他們沒有犯罪，是既不人道也無效果的辦法。」

遊民 舊金山 庇護

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