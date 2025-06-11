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門店年均營業額2740萬 鼎泰豐膺全美最盈利連鎖餐廳

記者王子涵╱舊金山報導
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位於南灣Westfield Valley Fair內的鼎泰豐門店，在周末的等待時間常常超過兩個小時。（記者王子涵╱攝影）
位於南灣Westfield Valley Fair內的鼎泰豐門店，在周末的等待時間常常超過兩個小時。（記者王子涵╱攝影）

總部位於台灣、以小籠包聞名的餐飲品牌鼎泰豐，在美國餐飲市場異軍突起。據媒體Restaurant Business近日報導，鼎泰豐位於美國的分店，單個店面平均年營收達2740萬元，榮登全美連鎖餐廳之冠。但與此同時，該品牌從去年悄然從中國多個城市撤出，甚至在本土台灣也面臨價格與品質爭議。

據市場研究機構Technomic的數據，鼎泰豐2024年在美國創下4.12億元營收，年成長近20%。其位於加州迪士尼樂園的新門市每日可售出逾萬顆小籠包，而今年2月開幕的聖塔莫尼卡門市，占地也超過1萬平方呎。

該品牌目前在美國設有17間分店，遍布加州、紐約、華盛頓與內華達州。即便每籠小籠包售價高達17至21元，仍吸引眾多食客排隊等候。Technomic報告指出，鼎泰豐平均單店營業額幾乎是第二名Mastro′s牛排館的兩倍，領先Del Frisco′s、Smith & Wollensky及Perry′s Steakhouse等高端餐飲品牌。

然而，鼎泰豐在中國的境遇卻大不相同。總公司2024年表示，因品牌授權方「北京恆泰豐」營業執照屆滿且不再續約，將於10月31日前關閉北京、天津、青島等14家門市，並遣散約800名員工。

位於南灣Westfield Valley Fair內的鼎泰豐門店，在周末的等待時間常常超過兩個小時，讓不少華裔食客感嘆︰「吃包子也快吃不起！」

在本土台灣，鼎泰豐也意外「躺著中槍」。台積電董事長魏哲家日前在股東會以「在美國吃鼎泰豐，貴又不好吃」形容海外設廠的高成本，引發網路熱議。網友紛紛調侃：「鼎泰豐：我又沒惹你。」甚至有網友酸道：「還好鼎泰豐沒上市，不然今天跌停。」

部分網友則分析，在美國鼎泰豐是高端亞洲料理代表，顧客願意花費高價；而在中國與台灣，本地消費者則對其定價與品質益發挑剔。

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