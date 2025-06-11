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UCSF：美失智百分比地區差異大 加州居中

編譯林思牧╱綜合報導
圖為UCSF失智症研究報告主筆丁蒂卡博士。 (ucsf.edu)
圖為UCSF失智症研究報告主筆丁蒂卡博士。 (ucsf.edu)

舊金山加大（UCSF）一項剛發布的全國性大型研究報告，發現美國人的失智百分比因地區而有重大差異，加州的情況算是居中。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，該報告於9日發表在美國醫學會神經病學期刊（JAMA Neurology）發布，分析了美國最大的綜合醫療系統退伍軍人健康管理局服務下的120多萬名65歲及以上退伍軍人的健康紀錄。這是迄今為止繪製失智症地理分布模式規模最大的研究之一，其研究結果有望指導公共衛生官員如何應對人口老化帶來的最緊迫挑戰之一。

UCSF研究人員以中大西洋地區（包括賓州和維吉尼亞州）為基線，發現東南部（包括肯塔基州、田納西州、阿拉巴馬州和密西西比州）的失智症發生率高出25%。西北部和洛磯山脈的發生率高出23%，而南部（包括德州和新墨西哥州）的失智症發生率高出18%。東北部（包括紐約州和新英格蘭州）的癡呆症發生率高出7%。

加州屬於西南部地區，該地區的失智症發生率比中大西洋地區高出13%。UCSF和舊金山退伍軍人醫療保健系統教授亞菲（ Kristine Yaffe）說：「這項研究強調了了解失智症地區差異的必要性，以及針對特定地區的預防和干預措施的重要性。」

該研究報告的主筆丁蒂卡博士（Dr. Christina Dintica）表示，需要進行更多研究來解釋為何會有這些差異。「教育品質、早年生活狀況和所處的環境都可能是其中的一些因素。」

作者指出了該研究的一些局限性，包括退伍軍人可能無法完全代表美國普通民眾，尤其是在性別分布方面，並且他們患有失智症的風險因素（包括創傷性腦損傷、創傷後應激障礙和抑鬱症）的機率較高。

然而，作者補充道，儘管調整了種族、年齡、心血管疾病和鄉村背景，但區域模式仍然存在，這凸顯了當地背景在風險和應對方面的重要性。

舊金山 加州 新墨西哥州

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