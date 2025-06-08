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華裔移民買三套房 滾出240萬元財富

編譯林思牧／綜合報導
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Connie Bai在中谷擁有一棟度假屋，在她放上YouTube的影像中，中央谷杏花怒放的景觀美不勝收。(翻攝自YouTube)
Connie Bai在中谷擁有一棟度假屋，在她放上YouTube的影像中，中央谷杏花怒放的景觀美不勝收。(翻攝自YouTube)

一位在2001年到美國的華裔移民，2011年買下第一棟房產後，14年來在工作餘暇把房地產副業積聚出240萬美元的財富，她的際遇驗證了「有土斯有財」的古諺。

Realtor.com報導，Connie Bai在2001年從中國來美，擁有法律學位和創業的雄心壯志。她先在東灣州大取得電腦科學碩士，又在柏克萊加大取得法學博士。她接著在矽谷找到軟件專案經理的職位，並在2009年創設了自己的新創企業Yeepet，公司的利潤讓她能夠買下此生的第一棟房子。

這棟位於聖荷西的四臥住宅，她在2011年以67萬5000元購得，當時她不知道那是房價還低迷的時候，只是覺得自己必須有個自住屋。隨著矽谷科技業爆炸性的成長，房價也隨之成長，現在那棟房子值220萬元。

2019年12月，就在新冠疫情大爆發之前，她在中谷看到一棟外觀亮麗、後院又有游泳池的房子，雖然原本沒有購屋的打算，但覺得良機不可錯失，便買下當成度假屋。這棟房子的買價是56萬7000元，比賣家最初開的價格少了10萬元。如今這棟房子已值80萬元。

2021年她又在灣區外圍的Tracy市買下一棟四臥住宅，價格是60萬5000元，她把這棟房子當作出租屋。這棟房子的現價是64萬9000元，增值沒有預期的多，但她每個月都可以收到不錯的租金。

她在這許多年的歷程中，也發現自己對房地產投資充滿熱情。去年，她考取了房地產仲介（real estate agent）執照，目前正在準備參加房地產經紀人考試（real estate broker exam）。她解釋說，我想幫助房地產投資者更明智地投資，我想用我的知識和經驗幫助他們。

展望未來，她表示她計劃繼續擴大自己的房地產投資，最終轉型全職從事房地產行業，但會專注於諮詢而非銷售。「只要我能提供價值、意義、知識、教育、指導和勤奮，那麼賺錢就只是隨之而來的副產品了。」

房地產 矽谷 房價

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