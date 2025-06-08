3華人偷摘櫻桃路邊攤售賣被捕 果園損失數千元

三人盜走價值約2000美元的櫻桃。（聖荷昆縣警局）

近日三名華人 涉嫌在北加州 果園偷摘櫻桃被捕。根據當地警方消息，三人在偷摘櫻桃時當場被抓，涉案金額數千美元。

聖荷昆縣（San Joaquin County）警局本月初在臉書上發布消息，稱警員接到報警電話，當場捕獲三名偷摘櫻桃的盜賊。他們分別是李玲（Ling Li，音譯）、黃建（Jian Huang，音譯）以及郭偉（Wei Guo，音譯）。根據警方發布的照片，三人年紀均在60多歲，他們在位於Stockton東北，靠近Waterloo和Fairchild路的一個果園被捕。警方稱三人共摘了價值2000美元的櫻桃，對果樹造成了價值2000美元的損壞。

警方在嫌疑人的車內發現了帳本，顯示他們偷了櫻桃後在加州多地的路邊攤售賣。警員還在他們車上發現了數千元現金。警方拖走了這輛車。三人將分別面臨重罪指控，包括盜竊、合謀罪以及破壞農作物罪。