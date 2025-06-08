精進15年 舊金山華裔奪全美調酒賽亞軍

贏得世界調酒大賽亞軍的舊金山華裔調酒師分享人生經歷。示意圖。（取自Pexels）

據「舊金山 觀察家」（San Francisco Examiner）報導，一年一度的被稱為競技調酒界的 「超級杯」（Super Bowl）的「世界級」（World Class）賽事長達九個月，期間全國 4000名最優秀的調酒師為爭奪全國頂級調酒師的稱號展開激烈角逐。來自舊金山的李子健（Derrick Li）在2022年獲得第五名，在2024年榮獲第二名。

當李子健2007年剛移民 到舊金山時，27歲的他不僅一輩子沒喝過雞尾酒，甚至連酒是什麼都不知道。不過，在參加了為期一個月的市內調酒課程，李子健成為一名調酒師，並於15年後在舊金山擁有並經營著兩家廣受好評的酒吧，一家是華埠 的地下酒吧Blind Pig，另一家是位於SoMa的Dragon Horse酒吧，兼營壽司店。

李子健在中國台山度過了他生命中的前27年，主要從事平面設計工作。當2007年他移民來美時，很快就發現在美國很難找到一份平面設計的工作。

偶然路過慈善文化服務中心（Charity Cultural Services Center）總部，看到了一個名為 「Hospitality Initiative」的項目廣告。該項目提供十幾門為期11周的課程，每門課程都為學員在酒店業就業做準備，這些雙語班是免費的，許多學生都是新移民。一旦人們能夠踏上工作崗位，獲得某種職業來穩定自己的生活，他們就可以開始養家餬口了。

李子健在上了幾堂課後，就迷上了這門手藝。他說，在接下來的一年裡，他讀了100本書，決心弄懂調酒的方方面面。2008年他終於嘗試了自己的第一杯雞尾酒，那是他調酒生涯最初六年在伯林甘（Burlingame） Benihana 工作時的一杯邁泰雞尾酒。之後，李子健說他開始嘗試用各種配料製作自己的飲料，並請妻子做他的主要品嘗師。

2016年他第一次參加了灣區調酒比賽；在100多名參賽者中，李子健獲得了第三名。他很激動，與這麼多其他調酒師一起沉浸在這樣一個環境中，讓他看到了搖晃和攪拌飲料的無限可能性。

在接下來的八年裡，他每年大約參加四次比賽；他調製的三種酒曾在全國比賽中獲得第一名。

在2022年和2024年的世界級比賽中，李子健的競技生涯以第五名和第二名的成績達到了頂峰。李子健說，他很慶幸自己現在所處的位置和眼前的一切，他現在只專注於在舊金山的調酒事業以及與妻子一起撫養三個孩子。