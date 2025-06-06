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北加州中校聯合會暑期教師研習營 2僑委會講師指導

記者江碩涵／聖荷西報導
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2025年北加州中文學校聯合會暑期教師研習營7月16日至20日舉行。研習營以「中文教學十全大補、各路英雄跨域上菜」為題，集結海內外頂尖師資，內容涵蓋文化、科技、特教與主流教育，預計打造一場兼具深度與廣度的華語教學盛宴。（記者江碩涵╱攝影）
2025年北加州中文學校聯合會暑期教師研習營7月16日至20日舉行。研習營以「中文教學十全大補、各路英雄跨域上菜」為題，集結海內外頂尖師資，內容涵蓋文化、科技、特教與主流教育，預計打造一場兼具深度與廣度的華語教學盛宴。（記者江碩涵╱攝影）

2025年北加州中文學校聯合會暑期教師研習營訂於7月16日至20日舉行。研習營以「中文教學十全大補、各路英雄跨域上菜」為題，集結海內外頂尖師資，內容涵蓋文化、科技、特教與主流教育，預計打造一場兼具深度與廣度的華語教學盛宴。

北加州中文學校聯合會會長李娜亞表示，此次教師營分為7月16、17日的兩日線上課程與7月18日至20日的三日實體課程，地點皆為金山灣區僑教中心，7月19日晚間則將於Sonesta Hotel舉辦第47屆聯合會年會晚宴，邀請教師們共襄盛舉，報名截止日為7月12日。

她表示，今年課程內容豐富、主題多元，涵蓋互動與遊戲化教學、設計語言桌遊、任務導向活動與團康遊戲，讓學生在趣味中學習中文。以及差異化與特教實踐，解析特教法規與真實案例，提升教師面對混齡與多語背景學生的因應能力。文化導入與故事教學，運用繪本、戲劇、AI與圖像記憶，讓語言教學深具文化厚度。

這次暑期研習營，有多位講師以不同主題呈現，包括老師王曼卿、校長陳式儀將深入解析特教法規與實務，分享曾處理特教生司法案例的親身經歷，為教師與行政團隊提供法規知識與應變策略；老師溫淑齡、老師黃清芬分享從僑校跨足美國主流教育體系的歷程，傳授如何在公立學校教授中文，並激發學生興趣；老師連育仁提出「中文教學的第三次革命」，探討當代華語課堂的本質變革，課程豐富又具啟發性。

另外有兩位來自台灣的老師楊曉菁、游靜宜，從台灣跨海授課，專精於教材設計與AI應用，帶來實務教學與創意實作。金山灣區僑教中心主任莊雅淑表示，此研習營是北加州一年一度最重要的師資進修活動，僑委會特別派遣專業講師支援，期望透過師資團隊與聯合會教育組攜手合作，為灣區華語文教育注入新能量。

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