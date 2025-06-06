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春夏衣物換季 灣區回收清理渠道不少 環保不浪費

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
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遍布灣區各城市的衣物和鞋帽回收箱，是捐贈衣服最方便的選擇。（記者徐蓓蓓／攝影）
遍布灣區各城市的衣物和鞋帽回收箱，是捐贈衣服最方便的選擇。（記者徐蓓蓓／攝影）

隨著灣區氣溫回暖，許多家庭開始著手進行衣物春夏換季清理。不僅是重新整理衣櫃的好時機，更是實踐環保與公益的最佳契機。如何有效清理與回收不再穿的舊衣物，成為許多民眾關心的話題。灣區整理師與社區資源機構分享多項實用妙招，協助居民清爽迎夏、環保不浪費。

灣區擁有豐富的衣物捐贈資源。多數Goodwill與Salvation Army門市均設有舊衣捐贈站，接受乾淨、狀況良好的衣物捐贈，用於支援無家可歸與低收入居民。而捐贈者則會收到一張可以用來抵稅的憑證。不過有捐贈者表示這種抵稅券只在使用逐項扣除報稅的時候有效，在使用標準報稅的時候並不有效。

部分城市也會舉辦季節性舊衣回收活動，例如灣區不少城市都與Recology組織有合作，每年春夏設有指定收集日，方便居民集中清理。民眾可查詢各市官網了解最新回收日程與規範。

而遍布灣區各城市的衣物和鞋帽回收箱就是捐贈衣服最方便的選擇。這類回收箱通常都設在超市、加油站或大型公寓樓附近等人流量較大的地段。只要將需要捐贈的衣物投入即可。一般箱體也有資訊，指引捐贈者通過網路了解捐贈衣服流向資訊。

除了捐贈與回收，灣區還有不少回收舊衣物的實體店鋪。在聖荷西就有一家以收購品牌服飾聞名的店鋪。有網友表示因為要搬家，太多還很新的衣服扔掉覺得可惜。拿到這家店裡居然大部分都被買下，雖然價格非常白菜，但感覺比扔掉好。而且還有拿現金和店內抵用券兩種選項，後者能拿到前者兩倍的價格。

還有人表示不同的回收店鋪品味不同，有的就只收品牌服飾，另一些則不計較品牌。如果某家店不願意接受的，換家店試試說不定就會收下。

而在東灣佛利蒙市則有一家遠近聞名回收母嬰用品的商店。因為小嬰兒在高速成長期短期需要很多各類用品和衣物，不少新生兒家庭都有很多囤積下來的母嬰產品。而另一些人認為母嬰用品都是短期使用，新品價格高昂，買優質二手產品更加實惠。因此商店人氣很旺。

但來此出售衣物的曾女士則表示，商店對回收的衣物非常挑剔，挑選的都是質量優、狀態好的，或是符合節日氣氛的衣服。她帶來幾個大包的嬰兒衣物，最後拿到的價格只夠來回的油費。她說小孩的衣服都是她孕期精心挑選的，但相比直接扔掉，她感到能夠為其他小孩所用感覺更好。

此外，越來越多灣區居民選擇透過二手平台轉售或交換衣物，如Poshmark、ThredUp、Facebook Marketplace、Buy Nothing社群等，讓物品流通、延長使用壽命，同時省錢又減碳。

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