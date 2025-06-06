聖荷西機場打造「透鏡藝術實驗室」 推全新沉浸藝術裝置

Roan Victor的藝術作品「Frequent Fliers」。（取材自聖荷西機場官網）

今年春季，當數以萬計的旅客穿梭於聖荷西 國際機場（SJC）B航站樓時，他們可以參與一場關於視角、流動與城市節奏的沉浸式藝術體驗。由SJC與聖荷西市經濟發展暨文化事務辦公室文化事務公共藝術項目攜手打造的「透鏡藝術實驗室」（Lens Art Lab），日前推出最新展出，延續「藝術＋科技」的創新精神，邀請旅客在旅程途中駐足片刻，與藝術對話。

本次展覽位於B航站樓TSA安檢口附近的夾層藝術視窗，共展出兩位當地藝術家作品：Roan Victor的「Frequent Fliers」與Jai Tanju的「Flightpath」。這些作品不僅美觀，更傳遞了對城市生命、自然節奏與社區認同的深層關照。

Victor的作品靈感來自她在聖荷西自家庭院中觀察到的生態系統—蜜蜂、鳥類與蝴蝶如何在當地植物間飛舞。這些動物不僅是自然中的旅者，也成為她描繪人類遷徙與生活軌跡的象徵。四幅畫作中，色彩鮮明的動物圖像交織於植物藤蔓之中，隱喻著人類在城市中的移動、尋根與連結。「即使身處喧囂交通中，我們仍與自然息息相關。」

Tanju的攝影作品則捕捉了他多年來在聖荷西市中心居住時所見的景象：幾乎每七分鐘就有一架飛機飛過上空。這段看似尋常的經驗，成為他靜觀城市生活節奏的起點。他以黑白照片呈現飛機軌跡與市民表情，展現人與天空、時間與地方的微妙關係。「捕捉那種安靜仰望、期待飛行的純真感覺。」

透鏡藝術實驗室的核心特色在於其展示媒介，一種融合1906年獲得專利的透鏡印刷技術，結合燈箱與光線角度設計，使靜態畫面呈現出動感與深度的視覺效果。旅客隨著移動角度改變視野，畫面彷彿也隨之流動，呼應著機場中不斷變動的場景與人流。

該實驗室自2023年成立以來，已展出多位藝術家如吉布森（Robin Gibson）與羅德里格斯（Sam Rodriguez）等作品，不僅提升了機場空間品質，也提供在地創作者發聲的平台。此計畫不只是裝飾，更是將公共場所轉化為交流、體驗與創意發生的場域。

機場同時宣布登機門調整資訊與美食新選擇，為旅客提供更流暢的動線與便利的用餐體驗，包括西南航空 （Southwest）已遷至18至21號登機門，阿拉斯加航空（Alaska Airlines）則移至31至34號登機門。並且A航站樓迎來兩家新餐飲櫃位，包括灣區 人氣披薩品牌Pizza My Heart以及Einstein Bros. Bagels。兩家專櫃位於10與11號登機門對面，全天供應披薩、百吉餅、三明治與沙拉，讓旅客在等待航班時享有更多美味選擇。