全美首個 華促會「闢謠吧」專打華人社群假訊息

舊金山華促會強調，將持續努力為華人社區爭取更多主動權與安全感。(記者李怡╱攝影)

隨著川普 2025年重新上台，移民政策急轉直下，對華人 移民社群的衝擊尤為明顯，華人社區籠罩在前所未有的焦慮與不確定性中。面對這波資訊混亂與政策衝擊，由華人權益促進會（Chinese for Affirmative Action, CAA）中文數位團隊營運的「闢謠吧」網站應運而生，成為全美首個專門針對華裔美國人社群假訊息進行事實查核的平台。該平台不僅定期推送中文事實核查與政策解讀，更透過線上資源與線下講座，為移民群體構築起資訊防線與互助網絡。

「我們意識到，僅靠傳遞準確資訊是不夠的，」闢謠吧團隊發表聲明，「在不斷升高的排外氣氛中，我們必須創造出能提供安全感與歸屬感的社群空間。」

根據「闢謠吧」最新發布的查核報告，主要有：誇大驅逐規模。川普聲稱將「驅逐數百萬非法移民 」，但實際上，美國移民與海關執法局（ICE）因人力資源與地方合作限制，難以實現如此規模的行動。內部執行效率低下與政策矛盾，也使得相關計畫進展受阻。

錯誤的出生公民權論述。有謠言稱「美國是全球唯一實行出生公民權的國家」，事實上目前仍有33個國家保有類似制度。川普試圖透過行政命令終結此制度，已遭遇司法挑戰。

重啟惡魔島只是噱頭。川普喊出「重啟並擴建惡魔島監獄」，實際上因法規、預算與聯邦監獄系統管理危機等因素，幾乎不具可行性。

稅務資料執法爭議。政府意圖從國稅局調取無證移民的報稅資訊以協助驅逐，引發對隱私權與種族定性的嚴重擔憂。

假冒官方電話詐騙升級。華人社區面臨假冒「政府客服」詐騙的新一波攻擊，受害者常因語言障礙與對官方信任而中招。

「自行遣返獎金」存陷阱。號稱發放1000美元補貼的「自願遣返」政策，被多位法律專家質疑其合法性與執行難度，提醒移民切勿輕信而放棄既有程序。

闢謠吧網站也整理出「移民工具箱」，提供包括入境應對指南、不同移民身份的權利比較圖、報案與防詐資源等，幫助社群掌握自我保護的知識與技巧。

面對未來的不確定，「闢謠吧」正努力為華人社區爭取更多主動權與安全感。詳情可見：https://www.piyaoba.org。