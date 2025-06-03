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舊金山前4個月交通罰單增50% 仍須加強取締

編譯林思牧╱綜合報導
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舊金山是全加州第一個部署超速攝影機的地方。(本報檔案照)
舊金山是全加州第一個部署超速攝影機的地方。(本報檔案照)

今年的頭四個月，舊金山市警局開出的交通罰單繼續增多，但比起疫情之前，仍只是小巫見大巫，市民希望警方加強取締。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，根據市警局公布的數據，今年頭四個月的罰單，比2024年頭四個月多出50%。今年近一半的違規行為屬於「重點關注五項」（Focus on Five）類別，也就是最容易出現碰撞（collision）的違規行為：超速（speeding）、闖紅燈（running red lights）和闖停止標誌（running stop signs）、轉彎時不禮讓（failing to yield while turning）以及在人行道上不禮讓行人（failing to yield to pedestrians in the crosswalk）。

盡管交通罰單數量有所增加，但與早幾年相比仍相差甚遠。自2020年疫情封鎖開始以來，交通執法力道驟減，並在接下來的三年裡一直維持在低點。2022年6月，罰單數量降至不到200張。相比之下，警方在2019年6月開出了3000多張罰單。2015年6月，他們開出1萬多張罰單。

鑑於執法力度下降和街頭死亡人數增加的擔憂，市議員孟達文（Rafael Mandelman）呼籲警方再次加強執法力度，並在2022年10月至2024年12月期間，就此問題舉行了四次聽證會。

在這些聽證會上，警方指出了執法力度下降背後的一些原因，包括交通部門人手不足，以及2015年的一項州法。該法規要求警員仔細記錄被攔截的人員，以防止種族歧視，這導致每次攔截所花費的時間更長。

雖然2024年上半年交通罰單數量增加，但下半年又有下降。交通違規部門過去一年推出的一系列新策略似有幫助，自那以後，罰單數量每月雖有波動，但最終呈現回升趨勢。這些新策略包括在問題區域實施有針對性的執法，包括在路口安排高能見度警員以遏制不良行為、培訓非交通部門的警員使用光達（ LiDAR）進行測速，以及在不同時間向特定區域增加調配資源。

市警局的下一波行動是自動化執法（automated enforcement）。現有的19個紅燈攝影機每年已開出數千張罰單，而33個新增的超速攝影機（speed cameras）也將於8月開始開出罰單。這些攝影機已發出警告單，並在4月記錄了近3萬2000名超速駕駛者。

舊金山是全加州第一個部署超速攝影機的地方，本圖標出33個新增攝影機的位置。(sf...
舊金山是全加州第一個部署超速攝影機的地方，本圖標出33個新增攝影機的位置。(sfmta.com)

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