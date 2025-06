舊金山前4個月交通罰單增50% 仍須加強取締

舊金山是全加州第一個部署超速攝影機的地方。(本報檔案照)

今年的頭四個月,舊金山 市警局開出的交通罰單繼續增多,但比起疫情 之前,仍只是小巫見大巫,市民希望警方加強取締。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導,根據市警局公布的數據,今年頭四個月的罰單,比2024年頭四個月多出50%。今年近一半的違規行為屬於「重點關注五項」(Focus on Five)類別,也就是最容易出現碰撞(collision)的違規行為:超速(speeding)、闖紅燈(running red lights)和闖停止標誌(running stop signs)、轉彎時不禮讓(failing to yield while turning)以及在人行道上不禮讓行人(failing to yield to pedestrians in the crosswalk)。

盡管交通罰單數量有所增加,但與早幾年相比仍相差甚遠。自2020年疫情封鎖開始以來,交通執法力道驟減,並在接下來的三年裡一直維持在低點。2022年6月,罰單數量降至不到200張。相比之下,警方在2019年6月開出了3000多張罰單。2015年6月,他們開出1萬多張罰單。

鑑於執法力度下降和街頭死亡人數增加的擔憂,市議員孟達文(Rafael Mandelman)呼籲警方再次加強執法力度,並在2022年10月至2024年12月期間,就此問題舉行了四次聽證會。

在這些聽證會上,警方指出了執法力度下降背後的一些原因,包括交通部門人手不足,以及2015年的一項州法。該法規要求警員仔細記錄被攔截的人員,以防止種族歧視 ,這導致每次攔截所花費的時間更長。

雖然2024年上半年交通罰單數量增加,但下半年又有下降。交通違規部門過去一年推出的一系列新策略似有幫助,自那以後,罰單數量每月雖有波動,但最終呈現回升趨勢。這些新策略包括在問題區域實施有針對性的執法,包括在路口安排高能見度警員以遏制不良行為、培訓非交通部門的警員使用光達( LiDAR)進行測速,以及在不同時間向特定區域增加調配資源。