屋崙市延後公務員進辦公室 商業活動續停擺
聖荷西信使報（Mercury News）報導，本月早些時候，屋崙市行政官（City Administrator）詹森（Jestin Johnson）宣布，市政府將每周至少有四個工作日需要員工親自到場的要求推遲到了 6 月 2 日。此前，該規定應於 4 月初生效。
詹森在 5 月 8 日的一份內部備忘錄中寫道，這一推遲是市政府與公共雇員工會之間 「富有成效的對話 」的結果，這兩個工會是屋崙最大的兩個工會，即 SEIU 1021 和 IFPTE Local 21，它們代表了屋崙 2200 多名醫療保健和其他專業人員。
詹森曾在一月下旬首次通知市政府工作人員，將結束在家辦公的時代。現在，屋崙市推遲了這一盛大的返歸活動，但並非只有屋崙市這樣做： 舊金山的公共勞工領袖與新市長羅偉（Daniel Lurie）協商後，也將計畫中的重返辦公室時間推遲到了八月。
灣區繁忙工作場所的冷清已經持續了五年多，儘管人們對冠狀病毒的普遍擔憂早已消退，但屋崙市中心的辦公室空置率卻在不斷攀升。灣區商業地產機構高力國際（Colliers）發布的數據顯示，2025 年第一季度的寫字樓空置率高達 26.5%，而去年同期為 20.5%。
在最近的選舉季中，關於重返辦公室的好處的辯論成為了一個話題，這一想法得到了上周宣誓就職的新任市長芭芭拉李（Barbara Lee）競選團隊的支持。
然而，除了政治上的利害關係外，市中心的商業界也沒有看到午餐時間的繁華恢復到疫情前的熱鬧景象。
剛從父母手中接過了市中心生意的CravLings的主人Elaine Taing說：「沒有人流，沒有顧客，沒有工作，就沒有錢。」雖然她的餐館就在市政廳隔壁，但環顧空空如也的辦公樓，她說：「現在感覺更危險了，人們可以在無人監視的情況下為所欲為。......如果你在家裡賺錢，那麼其他生意又到哪裡去找機會呢？」
儘管一些包括屋崙的警察和消防在內的部門從未遠程辦公，但仍有大量市政雇員每周遠程工作一天以上。
根據一份市政府內部電子郵件顯示，二月初，規畫與建築局（Planning and Building Department）近 90% 的員工、暴力預防局（Department of Violence Prevention） 60%的員工、人文服務局（Human Services Department） 46%的員工、交通部局（Department of Transportation）35% 的員工以及工務局（Public Works） 25% 的員工每周至少有部分時間遠程辦公。
但屋崙經濟的許多方面顯然正在反彈。最近的一份預算文件顯示，該市的停車稅收入實際上已經恢復到了疫情病之前的水平，比去年增長了 11%。
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