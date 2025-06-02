屋崙市延後公務員進辦公室 商業活動續停擺

屋崙市府延後公務員每周進辦公室四天計畫。圖為屋崙市中心。(本報檔案照)

聖荷西信使報（Mercury News）報導，本月早些時候，屋崙 市行政官（City Administrator）詹森（Jestin Johnson）宣布，市政府將每周至少有四個工作日需要員工親自到場的要求推遲到了 6 月 2 日。此前，該規定應於 4 月初生效。

詹森在 5 月 8 日的一份內部備忘錄中寫道，這一推遲是市政府與公共雇員工會之間 「富有成效的對話 」的結果，這兩個工會是屋崙最大的兩個工會，即 SEIU 1021 和 IFPTE Local 21，它們代表了屋崙 2200 多名醫療保健和其他專業人員。

詹森曾在一月下旬首次通知市政府工作人員，將結束在家辦公的時代。現在，屋崙市推遲了這一盛大的返歸活動，但並非只有屋崙市這樣做： 舊金山的公共勞工領袖與新市長羅偉（Daniel Lurie）協商後，也將計畫中的重返辦公室時間推遲到了八月。

灣區 繁忙工作場所的冷清已經持續了五年多，儘管人們對冠狀病毒的普遍擔憂早已消退，但屋崙市中心的辦公室空置率卻在不斷攀升。灣區商業地產機構高力國際（Colliers）發布的數據顯示，2025 年第一季度的寫字樓空置率高達 26.5%，而去年同期為 20.5%。

在最近的選舉季中，關於重返辦公室的好處的辯論成為了一個話題，這一想法得到了上周宣誓就職的新任市長芭芭拉李（Barbara Lee）競選團隊的支持。

然而，除了政治上的利害關係外，市中心的商業界也沒有看到午餐時間的繁華恢復到疫情 前的熱鬧景象。

剛從父母手中接過了市中心生意的CravLings的主人Elaine Taing說：「沒有人流，沒有顧客，沒有工作，就沒有錢。」雖然她的餐館就在市政廳隔壁，但環顧空空如也的辦公樓，她說：「現在感覺更危險了，人們可以在無人監視的情況下為所欲為。......如果你在家裡賺錢，那麼其他生意又到哪裡去找機會呢？」

儘管一些包括屋崙的警察和消防在內的部門從未遠程辦公，但仍有大量市政雇員每周遠程工作一天以上。

根據一份市政府內部電子郵件顯示，二月初，規畫與建築局（Planning and Building Department）近 90% 的員工、暴力預防局（Department of Violence Prevention） 60%的員工、人文服務局（Human Services Department） 46%的員工、交通部局（Department of Transportation）35% 的員工以及工務局（Public Works） 25% 的員工每周至少有部分時間遠程辦公。

但屋崙經濟的許多方面顯然正在反彈。最近的一份預算文件顯示，該市的停車稅收入實際上已經恢復到了疫情病之前的水平，比去年增長了 11%。