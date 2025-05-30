我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：中國科技集團籌備「沒有Nvidia的未來」 防AI命脈被美掐住

NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

中工會灣區分會 6月7日年會聚焦AI落地

記者江碩涵／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美洲中國工程師學會舊金山灣區分會（CIE-SF）將於6月7日舉行第 46 屆年會，下午的議程將深入探討當前科技領域最核心的議題之一：價值千億美元的人工智慧（AI）技術如何真正實現商業化落地，並為各行各業帶來實質價值。（主辦單位提供）
美洲中國工程師學會舊金山灣區分會（CIE-SF）將於6月7日舉行第 46 屆年會，下午的議程將深入探討當前科技領域最核心的議題之一：價值千億美元的人工智慧（AI）技術如何真正實現商業化落地，並為各行各業帶來實質價值。（主辦單位提供）

美洲中國工程師學會舊金山灣區分會（CIE-SF）將於6月7日舉行第46屆年會，下午的議程將深入探討當前科技領域最核心的議題之一：價值千億美元的人工智慧（AI）技術如何真正實現商業化落地，並為各行各業帶來實質價值。

大會主題「AI for Everyone: Shaping Tomorrow's World」，匯聚了來自頂尖科技企業的領袖、學術界的先驅以及創新領域的藝術家，共同剖析AI應用的挑戰與契機。

下午的議程將由新思科技（Synopsys）副總裁Brandon Wang以「重新設計工程方法：駕馭AI驅動的智能系統之未來（Re-Engineering Engineering:Navigating the Future with AI-Driven Intelligent Systems）」為題揭開序幕。

緊接著AG2（原AutoGen）執行長暨創辦人、賓州州大助理教授Dr. Qingyun Wu將帶來「協同智能：使用AG2建構高效AI代理（Orchestrating Intelligence: Building Effective AI Agents with AG2）」的演講。

此外來自Wavv的音樂工程主管Alexander H. Wong將帶來題為「演算法的繆斯：探索音樂、數學與機器智能的融合（The Algorithmic Muse: Exploringthe Fusion of Music, Math, and Machine Intelligence）」的創新視角。

在AI代理的企業實務應用方面，AgilePoint執行長暨共同創辦人Jesse Shiah將深入剖析「實現AI的下一件大事：企業級即時AI代理系統（Enabling The Next Big Thing in AI: Enterprise-Ready Real-Time Agentic Systems）」。

除了個人演講，下午還有兩場跨領域專家座談。討論不會只是技術細節，而是從更多元角度切入，比如投資人現在怎麼看AI新創？成功的AI項目背後有哪些關鍵？在一個失敗率極高的產業裡，我們又該如何從錯誤中學習？

另一個熱門話題則是資安—AI本身可以保護系統，但也可能成為新的攻擊目標，這之間的平衡怎麼拿捏？這些討論不只是技術問題，更牽涉到市場趨勢與企業決策。

美洲中國工程師學會舊金山灣區分會（Chinese Institute of Engineers, San Francisco Bay Area Chapter, CIE-SF）是一個致力於推動科技發展、促進專業交流的非營利組織。透過舉辦年度大會、研討會及各類學術活動，為工程師、科學家及科技創業者提供了一個分享知識、拓展人脈及探索合作的卓越平台。更多細節請參考活動網站及報名連結，網址：https://conference.cie-sf.org/。

AI 灣區 舊金山

上一則

巴洛阿圖車站導入AI鐵道監控　防止誤闖軌道提升安全

下一則

被通知F-1簽證將取消 中國留學生：斷人生路

延伸閱讀

金山灣區台灣文化導覽活動 主流學員體驗端午文化

金山灣區台灣文化導覽活動 主流學員體驗端午文化
來得突然...灣區將迎今年第一波熱浪 可能打破紀錄

來得突然...灣區將迎今年第一波熱浪 可能打破紀錄
美洲中工會舊金山分會 6/7年會聚焦AI落地關鍵

美洲中工會舊金山分會 6/7年會聚焦AI落地關鍵
第41屆金山華運會 提倡運動健康

第41屆金山華運會 提倡運動健康
葛謨造勢 喊紐約最低時薪升至20元

葛謨造勢 喊紐約最低時薪升至20元

熱門新聞

初夏時節，斑點蝦正當時令。（受訪者提供）

灣區斑點蝦進入旺季 每磅低至30元搶手熱賣

2025-05-27 17:02
Costco 上架南韓爆款美妝產品，引試用購買熱潮。（取自Tiktok平台）

Costco上架南韓人氣面膜　24片裝售約70美元引發搶購潮

2025-05-25 18:14
砍除私人住宅內的樹木不僅得申請許可、繳交規費，還可能需支付數千元的專業清除費用。（記者徐蓓蓓／攝影）

一棵樹砍出數千元帳單 華人等1年還可能打官司

2025-05-22 18:43
坐落於東聖荷西的「小西貢」是全美規模最大的越南裔社區之一，越式小吃、商店隨處可見，而越南咖啡文化更成為此地不可或缺的日常風景。(Google Maps)

從越南飄來的香氣 聖荷西小西貢咖啡圈粉新世代

2025-05-22 20:08
體驗捕捉螃蟹、小魚、海膽、貝類等潮間帶生物的樂趣，「趕海」儼然成為矽谷華人熱門的週末親子活動。(記者徐蓓蓓／攝影)

半月灣「趕海熱」搶灘攻略 華人爆買裝備攜老帶娃蜂湧

2025-05-24 14:08
加州男子 378 年監禁判決被推翻，法官裁定原告可能捏造指控。（取自Pexels）

養女為留美誣陷性侵 北加男378年刑撤銷 入獄16年終翻案

2025-05-29 13:04

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動