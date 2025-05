中工會灣區分會 6月7日年會聚焦AI落地

美洲中國工程師學會舊金山灣區分會(CIE-SF)將於6月7日舉行第 46 屆年會,下午的議程將深入探討當前科技領域最核心的議題之一:價值千億美元的人工智慧(AI)技術如何真正實現商業化落地,並為各行各業帶來實質價值。(主辦單位提供)

美洲中國工程師學會舊金山灣區 分會(CIE-SF)將於6月7日舉行第46屆年會,下午的議程將深入探討當前科技領域最核心的議題之一:價值千億美元的人工智慧(AI )技術如何真正實現商業化落地,並為各行各業帶來實質價值。

大會主題「AI for Everyone: Shaping Tomorrow's World」,匯聚了來自頂尖科技企業的領袖、學術界的先驅以及創新領域的藝術家,共同剖析AI應用的挑戰與契機。

下午的議程將由新思科技(Synopsys)副總裁Brandon Wang以「重新設計工程方法:駕馭AI驅動的智能系統之未來(Re-Engineering Engineering:Navigating the Future with AI-Driven Intelligent Systems)」為題揭開序幕。

緊接著AG2(原AutoGen)執行長暨創辦人、賓州州大助理教授Dr. Qingyun Wu將帶來「協同智能:使用AG2建構高效AI代理(Orchestrating Intelligence: Building Effective AI Agents with AG2)」的演講。

此外來自Wavv的音樂工程主管Alexander H. Wong將帶來題為「演算法的繆斯:探索音樂、數學與機器智能的融合(The Algorithmic Muse: Exploringthe Fusion of Music, Math, and Machine Intelligence)」的創新視角。

在AI代理的企業實務應用方面,AgilePoint執行長暨共同創辦人Jesse Shiah將深入剖析「實現AI的下一件大事:企業級即時AI代理系統(Enabling The Next Big Thing in AI: Enterprise-Ready Real-Time Agentic Systems)」。

除了個人演講,下午還有兩場跨領域專家座談。討論不會只是技術細節,而是從更多元角度切入,比如投資人現在怎麼看AI新創?成功的AI項目背後有哪些關鍵?在一個失敗率極高的產業裡,我們又該如何從錯誤中學習?

另一個熱門話題則是資安—AI本身可以保護系統,但也可能成為新的攻擊目標,這之間的平衡怎麼拿捏?這些討論不只是技術問題,更牽涉到市場趨勢與企業決策。

美洲中國工程師學會舊金山灣區分會(Chinese Institute of Engineers, San Francisco Bay Area Chapter, CIE-SF)是一個致力於推動科技發展、促進專業交流的非營利組織。透過舉辦年度大會、研討會及各類學術活動,為工程師、科學家及科技創業者提供了一個分享知識、拓展人脈及探索合作的卓越平台。更多細節請參考活動網站及報名連結,網址:https://conference.cie-sf.org/。