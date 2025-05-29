削減成本 加州六旗遊樂園將裁135個職位

六旗遊樂園28日宣布將裁撤位於加州的135個職位，並取消所有主題樂園總裁的職務。(取自谷歌街景）

六旗娛樂公司（Six Flags Entertainment）28日宣布將裁撤位於加州 的135個職位，並取消所有主題樂園 總裁的職務。 這是六旗公司在去年與娛樂公司Cedar Fair完成價值80億元合併後，推動削減成本計畫的一步。

此次裁員將影響加州多座主要遊樂園，包括位於北灣委利賀（Vallejo）的Six Flags Discovery Kingdom、南灣聖他克拉拉的California’s Great America、橙縣的Knott’s Berry Farm、及洛杉磯縣的Six Flags Magic Mountain。

「六旗娛樂公司近期啟用新的地區營運架構，」該公司在聲明中表示。「在新的組織調整下，我們已將部分職能與責任集中到企業層級。」

作為重組的一環，六旗將全面取消全美27座主題樂園的總裁職位，並裁減10%的全職員工。部分受影響員工可能獲得兼職職位或資遣方案。公司預計這項轉型將於6月底前完成。

裁員消息之際，六旗正面臨日益嚴峻的財務壓力。該公司在2025年第一季報告淨損達2.2億元，指出經濟不確定性與氣候變化為主要挑戰因素。

前Cedar Fair執行長奧伊梅（Matt Ouimet）曾於合併前卸任，他在LinkedIn貼文中表示，這些裁員早在簽署合併協議時就已註定。「當合併協議簽下的那一刻，這一切就已成定局，」他寫道。「這不是因為業務或個人表現不佳，而是單純的數字問題。」

盡管進行裁員，六旗仍表示，計畫在未來兩年內投入10億元用於樂園建設與升級。

Cedar Fair曾於2022年以3.1億元將California’s Great America出售給舊金山 開發商Prologis。根據交易條款，該園區須於11年內關閉，但Prologis尚未公布具體的關園時間表。