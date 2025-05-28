金山酒店業復甦 商務旅行推升房價上漲

長期處於低迷狀態的舊金山酒店業有復甦跡象，房價將因商務旅行上漲。(美聯社)

舊金山 觀察家報（San Francisco Examiner）報導，根據房地產公司世邦魏理仕（CBRE）的預測，舊金山長期萎靡不振的酒店業正顯示出重新煥發生機的跡象，預計今年每間客房收入的增長速度將超過北加州 任何其他地區，儘管增長幅度仍然不大。

世邦魏理仕酒店估值與諮詢部副總裁施拉格特（Justin Schlageter） 在一份準備好的聲明中說，在舊金山，團體和商務旅行的增加推動了酒店定價，因為會展業務更加繁榮。

舊金山市的酒店房間價增長率預計將達到 8.4%，遠遠超過 1.3% 的全國平均水平。沙加緬度的預測增長率在北加州市場中排名第二，為 4.5%，緊隨其後的是聖荷西的 4.4%、屋崙的 2.9% 和納巴酒鄉的 2.2%。

施拉格特說，納巴酒鄉近年來經歷了指數級的需求增長，目前已穩定在疫情 前的水平，但未來仍有增長空間。

舊金山的酒店業受COVID-19疫情的影響尤為嚴重，作為當地經濟主要貢獻者的旅遊業隨後恢復緩慢。5月10日，舊金山市酒店四周平均周入住率為71.3%，高過了疫情最低時的19%，但仍低於2019年82.7% 的入住率，當時酒店客房的日均房價達到創紀錄的273.61美元/間。

根據世邦魏理仕的預測，舊金山旅遊協會（San Francisco Travel Association）3月份發布的報告顯示，2025年第一季度舊金山會展的出席人數與去年同期相比增長了52.5%。

舊金山旅遊協會表示，與這些活動相關的酒店客房間夜數預計將比2024年增長70%以上，達到67萬間夜，這主要歸功於馬士孔尼中心會展中心（Moscone Center convention complex）更為繁忙的日程安排，而這一趨勢將在第二季度得以延續。

該機構稱，從1月1日到3月29日，酒店入住率同比增長3.1%，達到60.6%，日均房價同比增長2.8%，達到282.49美元。

舊金山酒店協會（Hotel Council of San Francisco）總裁兼首席執行長巴斯蒂安（Alex Bastian）表示，這些數字令人鼓舞，並稱讚新任市長羅偉（Daniel Lurie）幫助改善了舊金山的形象。

根據SF Travel的數據，去年與遊客相關的消費為舊金山經濟貢獻了92.6億美元，並支持了近6.2萬個工作崗位，而2019年為95.6億美元。