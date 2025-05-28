加州海濱小鎮卡美爾 被畫為火災高發區

從加州卡美爾海岸線眺望太平洋，該沿海城市現已成為火災高發區。（取自Google Maps）

據SFGATE報導，中加州 海濱小鎮卡美爾（Carmel-by-the-Sea）面臨新的現實： 這個小鎮歷史悠久、備受追捧的核心區大部分已被州政府重新定義為高風險火災區。本月早些時候市議會決定通過了火災地圖及其可能帶來的變化。

居民們擔心的是，無論是否發生災難性的大火，卡美爾的魅力和特色，以及其歷史悠久的房屋和建築，都面臨著極大的生存威脅。

非營利組織卡美爾保護協會（Carmel Preservation Association）創始人霍爾（Karyl Hall）敦促市議會，在準備遵循地圖通過後的任何新消防指南時，仔細考慮採取的任何行動。霍爾也是該市歷史資源委員會（Historic Resources Board）的前委員，

卡美爾5月5日的員工報告稱，新的火災地圖將把卡美爾的大部分地區畫為高風險地區，但即使是新地圖上的中度風險地區，也需要 「在其地方責任區內通過一項法令」來確定。

為了保護自己的家園，市政府工作人員建議卡美爾居民需要改變或 「加強 」從建築方法到植被管理等各個方面，還需要部署新的防禦空間戰略。

但即使是這些看似微小的變化也讓一些人擔心，卡美爾聞名遐邇的魅力最終也會受到威脅。

霍爾指出，一些具體的建議，包括更換鎮內木質圍欄的建議，讓人感覺過於嚴厲。她還指出，市政人員提出的一些修改建議會影響歷史建築和小鎮的整體建築特色。

新的消防地圖與2011年發布的地圖有很大不同，涵蓋的範圍也更廣。

卡美爾市社區規畫主任吉內特（Anna Ginette）指出，該市是該地區建築密度最高的城市之一。許多建築都比較老舊，使用的技術和材料現在都有被點燃的風險。這就是所謂的結構脆弱性。

城市脆弱性的另一個例子是其 「植被和地形」，蒙特瑞（Monterey）松林及其林下植物可以在地表燃料和樹冠之間提供垂直連續性。如果再加上地形，就會產生燃料或火梯威脅。

此外，新地圖還可能影響到房屋和財產的保險 底線。但當地State Farm的辦公室經理金恩（Scott King）告訴 SFGATE，承保範圍或承保費 率的變化都是過去八年的結果，洛杉磯大火甚至還沒有賠付。這絕對是未來會發生變化的事情。