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Muni公車上2人起爭執 1男被刺送醫不治

記者王子涵／舊金山報導
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舊金山一男子在舊金山公車上遇刺身亡，警方將此案定調為一起「無端的暴力行為」。（本報檔案照）
舊金山一男子在舊金山公車上遇刺身亡，警方將此案定調為一起「無端的暴力行為」。（本報檔案照）

舊金山一男子25日下午在舊金山公車上遇刺身亡，地點位於Bernal Heights附近。警方將此案定調為一起「無端的暴力行為」。

舊金山警局（SFPD）表示，案件發生在下午約4時35分，地點位於Bayshore大道夾Cortland大道。警方指出，案發前車上先發生「爭執」，被刺傷者是一名坐輪椅的男子。

據ABC7新聞報導，SFPD警員透露稱，警方趕到現場後，發現傷者身中一刀，立即送醫搶救，但因傷勢嚴重，送醫後不治身亡。

嫌犯為51歲的賈西亞（Daniel Garcia），在巴士停靠後逃離現場。警方在案發現場附近將他逮捕歸案。

賈西亞已於周一上午被收押至舊金山縣監獄，根據紀錄，目前無法交保。他面臨三項重罪指控，包括謀殺、持致命武器攻擊以及傷害長者。

交通局（SFMTA）並未證實本案發生於哪一路公車，但已在社群媒體上發表聲明，對這起事件表達譴責。

「昨日這起毫無意義的暴力事件令人悲痛，我們與受害者及其家屬同在。」交通局表示。「Muni上的任何犯罪行為都是不被允許的，我們始終將乘客與員工的安全視為最優先事項。」

經過該地區的Muni公車線包括9、9R與23號線，這也並非近年首次在Muni公車上發生持刀攻擊事件。今年3月，灣景區（Bayview）一輛公車上發生刺傷事件，一名未成年人遭到逮捕。而2023年，聯合廣場附近也曾發生一起刺傷案，涉案者為一名12歲的少年。

舊金山 社群媒體

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