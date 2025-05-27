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Amazon旗下無人車公司Zoox 1個月2度召回

記者王子涵／舊金山報導
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Zoox無人車。（本報存圖）
Zoox無人車。（本報存圖）

亞馬遜(Amazon)旗下無人車公司Zoox本月在舊金山發生碰撞事故後，近日再次宣布對其無人車進行自願性召回，這是該公司一個月內第二次召回。

Zoox表示，8日一輛Zoox無人車在舊金山一處路口低速轉彎時，因在讓行時煞停，遭一名電動滑板者撞擊。該滑板者受輕傷，但拒絕接受醫療協助。

「Zoox車輛在發生碰撞時處於靜止狀態。」該公司在隨後說明，「滑板者倒地後，位於車輛側方。此後無人車開始移動並完成轉彎，但未再與騎士發生進一步接觸。」

Zoox已於上周四向國家公路交通安全管理局（NHTSA）提交召回報告。公司發言人指出，此次召回影響270輛無人車，NHTSA預計將在本周在網站上公布相關訊息。

NHTSA在聲明中表示，已收到Zoox召回通知，並提醒所有道路使用者在靠近Zoox無人車時應格外謹慎，因為車輛可能無法準確預測駕駛者的行進方向，或可能在出乎意料的煞停。

「若無人車在與行人或其他弱勢道路使用者發生接觸後仍持續行駛，將有造成進一步傷害的風險。」NHTSA指出。

無人車業界曾出現類似案例。通用汽車支持的Cruise無人車公司去年在舊金山的一場事故中，一名行人遭人類駕駛車輛撞擊後，遭到Cruise無人車再次輾過，最終導致Cruise徹底退出無人車市場。

Zoox此次在舊金山發生的事故距離另一起在拉斯維加斯發生的無人車碰撞事件僅有兩周時間。該事件中，一輛無人Zoox車與一輛載人轎車相撞，雙方車輛均受輕微損壞，未傳出人員傷亡。

為修正自動駕駛系統中可能錯誤預測他車動向的軟體缺陷，Zoox當時也針對270輛無人車發出召回，並稱該缺陷會「增加碰撞風險」。

Zoox成立於2014年，專注研發無方向盤、無踏板的無人車。亞馬遜於2020年以超過10億元收購Zoox。目前Zoox仍處於測試與開發階段，主要於大城市的公共道路上進行無人車駕駛測試。相比之下，Alphabet旗下的Waymo已在鳳凰城、舊金山、洛杉磯和德州奧斯汀提供商業化無人叫車服務，並積極擴展至亞特蘭大。

特斯拉(Tesla)則預告將於下月在奧斯汀推出拖延已久的無人車計畫，若運作順利，下一步將拓展至舊金山、洛杉磯與德州聖安東尼奧。

舊金山 德州 亞馬遜

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