灣區「趕海熱」 半月灣成探潮首選 華人家庭攜老扶幼湧入

體驗捕捉螃蟹、小魚、海膽、貝類等潮間帶生物的樂趣，「趕海」儼然成為矽谷華人熱門的週末親子活動。(記者徐蓓蓓／攝影)

春末夏初之際，加州半月灣 （Half Moon Bay）潮間帶進入一年一度的「趕海」旺季。隨著天氣轉暖、退潮時間適中，大批灣區華人 家庭攜老扶幼、攜帶水桶小鏟，湧入這片太平洋岸邊的自然寶庫，體驗捕捉螃蟹、小魚、海膽、貝類等潮間帶生物的樂趣，「趕海」儼然成為矽谷華人熱門的週末親子活動。

來自聖荷西的王先生一家表示，每逢退潮日他們都會查看潮汐表，早早開車趕到半月灣附近的海灘。「孩子們非常期待，每次都能發現不同生物，有時是寄居蟹、有時是沙蟹或海星，還能順便上一堂自然課，遠比在書本上學習更印象深刻。」

根據加州漁獵局的規定，個人可持休閒捕撈證在特定地點合法採集特定種類的海產，惟需遵守每日數量與尺寸限制，並禁止使用鐵鉤或大面積挖掘工具以保護生態。海洋保育專家提醒，趕海時應避免翻動大型岩石，勿捕撈保育物種，同時注意漲潮與海浪安全。

在中文社群媒體平台上，「趕海裝備」與「潮汐時間表」成為熱搜關鍵詞，不少家長分享實用攻略，包括穿防水鞋、戴手套、防曬衣物與攜帶透明收納盒觀察生物。一些熱心家長還組成手機應用群組，互相通報最適合出行的退潮時段與人潮較少的私房地點。

此外，不少新移民家庭也將趕海視為連結祖籍文化的橋樑。在中國沿海城市長大的張太太說：「我小時候在大連就經常去海邊趕海，現在在美國也能讓孩子體驗這樣的生活方式，很有親切感。」

目前半月灣Pillar Point Harbor附近的Maverick海灘可以算是灣區最熱門趕海地點。當地居民對於退潮日大批華人殺到的景象已經見怪不怪。警局也會在特定時段駐點查看是否有人違規採集海產。當地管理單位呼籲民眾注意環境保育，勿任意取走岩石或貝殼，維護潮間帶脆弱生態。

在生活節奏快速的灣區，趕海不僅提供了親近自然的方式，也成為一種文化與世代的連結。對許多華人家庭而言，這不只是一趟海邊短遊，更是尋回童年記憶、將傳統生活經驗傳遞給下一代的深層對話。