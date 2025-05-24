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EMS揭曉全美百大城市公園評比

記者李怡／舊金山報導
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EMS簡報會議討論：城市公園是社會連結與社區韌性的關鍵。（記者李怡／攝影）
EMS簡報會議討論：城市公園是社會連結與社區韌性的關鍵。（記者李怡／攝影）

5月23日上午，少數族裔媒體服務組織（Ethnic Media Services, EMS）舉辦全國線上簡報會，主題為「我們的療癒空間：全美前100大城市公園評比揭曉」。此會議由資深記者Pilar Marrero主持，並提供中文同步口譯，吸引來自全美多語社區媒體的記者參與。

會中公布由非營利機構「公共土地信託」（Trust for Public Land, TPL）主導的2025年城市公園系統排行榜，華盛頓特區連續第五年榮登榜首，其他前十名城市還包括加州爾灣（Irvine）、明尼亞波利斯（Minneapolis）與丹佛（Denver）等。值得注意的是，丹佛今年首度進入前十，而公園投資與規畫長期落後的洛杉磯，則從五年前的第49名大幅滑落至第90名。

公共土地信託研究主任Will Klein強調，公園不僅是人們散步、玩耍的地方，更是促進社會互動、打破隔閡的重要平台。根據最新民調，超過半數的美國人曾在公園與素未謀面且來自不同社經背景的人交談。他指出，擁有良好公園系統的城市，更傾向出現較高的志工參與率、公民組織與社區領袖。

亞特蘭大公園局局長Justin Cutler分享該市經驗，透過與學區簽署聯合使用協議，開放校園操場與設施供社區使用，使亞特蘭大的「步行十分鐘可達公園比率」提高至82%。此外，該市還結合防洪設施與綠地開發，打造如Cook Park這樣的多功能綠地，成為都市韌性的典範。

而針對公園落後的城市代表，加州區公共土地信託副總裁Guillermo Rodriguez指出，洛杉磯市長期缺乏整體規畫，最新一次公園總體規畫竟已是1973年。他呼籲洛杉磯市府與學區合作，效法亞特蘭大開放校園設施，並思考開徵地方稅為公園系統提供穩定財源。

在地非營利組織Community Partners的Yvette Lopez Ledesma亦補充，市府正在進行全市性的「公園需求評估」，預計年底前完成，盼透過社區參與與資料收集，擬定未來投資方針。她強調，公園不只是消遣空間，更是緊急物資發放、健康服務、社會互助的平台，在低收入族群與少數族裔社區中尤其關鍵。

隨著聯邦補助可能因預算削減而縮減，與會者一致認為，公私協力與社區倡議將成為推動城市綠地改革的關鍵力量。

本次簡報會強調，公園政策並非邊緣議題，而是社會凝聚力、氣候韌性與公共健康的核心。主辦單位鼓勵少數族裔媒體持續追蹤地方政府如何因應排名與資源分配，成為推動公平綠地政策的重要監督力量。

EMS簡報會議討論：城市公園是社會連結與社區韌性的關鍵。（記者李怡／攝影）
EMS簡報會議討論：城市公園是社會連結與社區韌性的關鍵。（記者李怡／攝影）

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