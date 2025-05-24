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灣區59城鎮首套房 平均房價逾百萬 Zillow：金山房價較實惠

編譯林思牧／綜合報導
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「首套房」被定義為每個城市房價處於底部三分之一的典型住宅。(Zillow.com)
「首套房」被定義為每個城市房價處於底部三分之一的典型住宅。(Zillow.com)

加州大都市房價嚇人，新報告更指出，灣區有59個城鎮的首套房（starter home，又稱起步屋）平均房價已超過百萬美元。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，這份報告是由網路房地產商Zillow製作的，「首套房」被定義為每個城市房價處於底部三分之一的典型住宅。除了獨戶住宅外，還包括公寓、康斗和其他類型的多戶住宅。

Zillow分析師查看了該層級的所有房屋價值，然後計算它們的平均值以找到「典型」的初始房屋價值。五年前，美國共有83個城鎮的典型房屋價格至少100萬美元。截至2025年3月，共有233個這樣的城鎮，其中近一半（113個）位於加州。光是在灣區就有59個城鎮，購買首套房的預計價格至少為100萬美元。

Zillow資深經濟學家迪逢吉（Orphe Divounguy）表示，加州百萬美元入門級住宅的成長速度比美國其他地方都快。加州在過去一年裡新增了13個擁有百萬美元首套房的城鎮，其他各州新增的沒有一州超過3個。

疫情使得短短五年內就創造了相當於十年的房屋價值增長—這是因為「較低的房貸利率、較高的儲蓄值和日益增長的空間需求的完美結合」。

擁有百萬美元以上典型首套房屋的城市數量在2024年12月達到頂峰，之後略有下降。Zillow分析發現，幾個曾經上榜的加州城市已經跌出榜單，包括Inverness，View Park-Windsor Hills（洛杉磯縣），Lexington Hills，Berkeley，Soquel（聖塔克魯茲縣）和Bodega Bay。

與灣區的許多地方相比，舊金山的房價較為實惠：根據Zillow的數據，整個金山都會區（metro area）市場上的房屋數量比一年前增加了30%，今年4月，舊金山約有五分之一的賣家降低了掛牌價格。3月該地區的首套房屋平均價格略低於70萬6000美元。

Zillow預測今年舊金山地區的房價將下跌約5%，這對負擔能力來說將是一個小幅改善。

加州 房價 舊金山

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