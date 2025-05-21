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康縣目的地婚禮 16對新人將交換誓言

記者王子涵╱康曲柯士達縣報導
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一對新人在Diablo山由婚姻事務副專員Jennifer Cano主持婚禮。（康曲柯士達縣書記官辦公室提供）
一對新人在Diablo山由婚姻事務副專員Jennifer Cano主持婚禮。（康曲柯士達縣書記官辦公室提供）

康曲柯士達縣將於30日（周五）攜手加州州立公園，在Diablo山頂舉辦「目的地婚禮」（Destination Weddings）活動。共有16對新人有機會在這座灣區最具代表性的自然地標之一，康曲柯士達縣最高點交換婚禮誓言。

康曲柯士達縣書記官兼民事婚姻委員會委員康內利（Kristin B. Connelly）表示，位於東灣的Diablo山擁有壯麗景觀與絕美環境，為新人打造獨特而難忘的婚禮體驗。婚禮儀式預定於當日上午10時在山頂舉行，每對新人將在壯闊的景緻中完成民事婚禮，締造永生難忘的回憶。

由於活動名額有限，所有參加者須事先透過電話預約，不接受當日現場登記或臨時加入的婚禮申請。

新人需於婚禮前辦妥有效結婚證書，證書可於縣書記官辦公室申請。公開結婚證書費用為95元，保密結婚證書則為100元，參加目的地婚禮的民事婚禮儀式費用為120元。

欲了解更多結婚證書申請或預約未來婚禮儀式的資訊，請造訪官網 www.contracostavote.gov 或致電925-335-7900洽詢。

一對新婚夫婦在Diablo山舉行婚禮。（康曲柯士達縣書記官辦公室提供）
一對新婚夫婦在Diablo山舉行婚禮。（康曲柯士達縣書記官辦公室提供）

加州 灣區 州立公園

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