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小書蟲端午嘉年華 5月31日門洛公園同慶 有舞獅、黏土粽DIY

記者江碩涵／門洛公園報導
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小書蟲圖書館舉辦門洛公園端午嘉年華。（主辦單位提供）
小書蟲圖書館舉辦門洛公園端午嘉年華。（主辦單位提供）

凱芯文化基金會（The Joy Culture Foundation, TJCF）將於5月31日上午9時30分至12時30分，在小書蟲圖書館（The Little Bookworm Library，地址：934 Santa Cruz Ave, Suite A, Menlo Park, CA 94025）及鄰近的Menlo Church停車場舉辦一年一度的「小書蟲端午嘉年華」，歡迎有興趣的家庭參加。

這是一場充滿活力、適合全家參與的免費節慶活動，專為0至12歲兒童與家庭設計，透過豐富多樣的傳統文化活動、現場表演及動手工作坊，讓灣區家庭在歡樂氛圍中共度有意義的親子時光，深入體驗與認識中華文化的魅力。

現場表演包括專業舞獅、傳統兒童舞蹈、粵語饒舌以及由「Story with AI x 悟空教育」合作帶來的兒童創意故事展演。並有互動文化體驗攤位，包括「五毒射箭」遊戲、手作粽子體驗、陸上龍舟競賽等，參與各攤位並集滿印章可兌換精美小禮。

主題工作坊需事先報名，材料費20美元。有適合3至5歲兒童的「粽子龍舟」創作、適合5歲以上的「五穀黏土粽」手作、9歲以上的「龍舟健身機」互動體驗，每場工作坊時間為30至40分鐘。另外現場還有許多亞洲美食、在地商家等節慶同樂，可探索本地商家與非營利組織的特色攤位。

凱芯文化基金會致力於透過教育與文化活動，為華語家庭提供資源與支持，協助家長與孩子在美國建立文化認同、語言自信與社區連結。基金會由Lulu Roberts於2020年創立，初衷是因應美國長期缺乏華語家庭友善的資源與學習空間。Lulu擁有豐富的非營利組織經驗，曾任SPCA及Boys & Girls Club董事，並與一群熱心董事會成員共同推動願景。

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