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舊金山尋寶遊戲附「地圖」 價值1萬元寶箱幾小時內就找到了

記者王子涵╱舊金山報導
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寶藏裝在一個重達22磅的寶箱中，內含金條、現金以及與舊金山有關的歷史文物。(取自buriedtreasure網站）
寶藏裝在一個重達22磅的寶箱中，內含金條、現金以及與舊金山有關的歷史文物。(取自buriedtreasure網站）

一則神秘貼文本周二在Reddit論壇引起舊金山網民的關注，網名為「buriedtreasure2025」的帳號聲稱，五周前在舊金山市某處埋藏了一個價值1萬元的寶藏。根據貼文內容，該寶藏裝在一個重達22磅的寶箱中，內含金條、現金以及與舊金山有關的歷史文物。而就在貼文上傳的幾個小時後，網名為「Obvious_Scarcity_」的帳號便宣稱找到了寶藏。

據稱，寶藏價值中約有一半為黃金。

發起這場尋寶活動的團體在網站上寫道：「我們總認為尋寶會在生活中扮演更重要的角色，就像流沙和破舊吊橋一樣。」他們補充，雖然現代建築規範讓吊橋堅固了許多，流沙也鮮少出現，但「埋藏寶箱這件事，是我們可以實際去實現的。」

活動隨附一張「地圖」作為線索，地圖上標示了指南針方向，並繪有金門大橋、纜車、蘇特羅塔與藝術宮等舊金山地標。地圖上的謎語如下：

「18個粗體字，保存在空地中，從黑暗房間望見勇敢衝浪者翻滾的景象；從乾涸廢墟之門至太陽高塔，描繪一條歷史交錯之路–這是行動的藝術；請在夜晚探險，沿真正路徑前行，記得攜帶照明以辨方向；在堅實的盆地中，雙腳分合之處，鏟一鏟深度，你將找到寶藏。」

顯然在如此短的時間內寶物就被找到，也出乎了主辦方的意料，主辦方在Reddit發文：「真是太快了，我們會讓找到寶藏的人分享他們的故事和解謎過程，之後我們會公布這些線索原本的設計邏輯。我們知道大家都很好奇，請再給我們一些時間。」

主辦方表示，活動資金完全自掏腰包。「我們的確負擔得起，但說實話，這不是個聰明的財務決定。」一名未透露姓名的發言人說，「如果有人問，把1萬元埋進泥土裡代價高不高？我們會說，非常高。但寶藏若不夠珍貴、不夠誘人，就稱不上是寶藏。」

當被問及為何選在舊金山埋寶時，主辦方提到2010年藝術品商人佛瑞斯特芬（Forrest Fenn）在洛磯山脈藏下價值200萬元寶藏的事件。

「埋寶與尋寶本身就充滿浪漫情懷。」發言人說，「這些故事與電影情節深植我們成長過程。我們熱愛冒險，這是一次讓我們自己、也讓別人都能參與其中的機會。」

舊金山 金門大橋

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