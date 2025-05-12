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聖塔克拉拉「帶孩子上班日」 了解公部門日常

記者龔玥╱聖荷西報導
聖塔克拉拉政府舉辦帶孩子上班日。（聖塔克拉拉政府提供）
聖塔克拉拉政府舉辦帶孩子上班日。（聖塔克拉拉政府提供）

聖塔克拉拉市政廳日前舉辦「帶孩子上班日」。市政廳敞開大門，歡迎新一代小小市民代表，帶領他們近距離了解父母在公共服務中的日常工作。

此次活動內容豐富、寓教於樂，小朋友們不僅參觀了城市各部門，還親身體驗了坐進真正消防車、觀看爬竿與挖土機表演的刺激場面，並動手製作街道標誌，還有機會成為「當天的市長」，短暫體驗城市管理的樂趣。這些活動激發了孩子們的好奇心與創造力，市政廳內處處洋溢著歡笑與學習的熱情。

「看到這麼多聰明又充滿好奇的年輕面孔，探索他們家人如何為這座城市服務，真的令人鼓舞，」市長吉爾莫（Lisa Gillmor）說，「這讓我想起小時候父親帶我到市政廳的日子，那段經歷最終也啟發我投身公共服務。」

本次活動由聖塔克拉拉市城市工作人員與員工敬業委員會共同策劃，為孩子們提供一個認識公共職責、樹立服務意識的平台。透過親身參與，孩子們不僅了解了父母的工作，也更深入理解了社區運作的方方面面。

「這一天的活力與興奮提醒我們，聖塔克拉拉的未來是光明的！」吉爾莫說，「今天的孩子，就是明天的領導者。」

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