守護騎行 聖塔克拉拉啟動交通安全行動

5月聖塔克拉拉警局啟動交通安全行動。（圖由聖塔克拉拉政府提供）

隨著天氣回暖，越來越多民眾選擇騎乘自行車通勤、運動或休閒，聖塔克拉拉市呼籲每位市民提高警覺、守護騎行安全。聖塔克拉拉警察局於全國自行車安全月（Bike Safety Month）期間展開交通執法行動，專注取締危害騎行安全的行為。

根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）資料，2022年全美共有1,105名騎自行車者因車禍身亡，另估計有4萬6195人受傷。聖塔克拉拉警察局長柯瑞 ·摩根（Chief Cory Morgan）強調︰「無論是坐在方向盤後還是踩著踏板，我們都共同承擔確保道路安全的責任。騎自行車是一種健康的出行與娛樂方式，每個人都應該能安全抵達目的地。」

警方表示，本月交通安全行動的重點包括超速、違規轉彎、不讓行、闖紅燈、闖停車標誌等行為，這些都可能對非機動用路人構成威脅。

警方表示，駕駛人在通過交叉路口時應主動減速，並密切注意可能出現的行人或騎行動向。無論是轉彎或開啟車門前，都應先確認附近是否有自行車或行人，避免意外碰撞。同時，在超越騎手時，駕駛人應依加州 法律保持至少3呎（約90公分）的間距，並於可行情況下變換車道，以提供安全通行空間。警方也提醒民眾，切勿分心駕駛，更不可在酒後或服用藥物後上路，以防造成無可挽回的悲劇。

對於騎行者，警方則強調夜間騎乘務必配備照明裝置，以提高能見度、確保行車安全。雖然18歲以上者無強制佩戴安全帽的規定，但警方建議所有騎手都應配戴頭盔，能在發生碰撞時有效降低頭部受傷風險。

此外，自行車應與車輛相同方向行駛，並遵守相同的交通規則，包括停讓標誌、紅綠燈號誌等。在有標誌或無標誌的人行穿越道上，行人始終擁有通行優先權，騎行應主動減速並禮讓行人先行。

警方提醒，交通安全是全體用路人共同的責任，只要彼此多一分留心，就能少一分遺憾。