EMS聚焦「美國民主是否正在衰落」 專家警告傾向威權…

EMS於5月9日舉行的線上會議，聚焦「美國民主是否正在衰落」。（圖由EMS提供）

在5月9日舉行的少數族裔媒體（EMS）會議上，來自北美的憲政、法治與族群研究專家圍繞「美國民主是否正在衰落」這一核心議題，展開深入探討。面對川普 似乎試圖擴張總統權力，與憲政機制遭侵蝕的擔憂，專家指出，「公眾正密切關注美國是否正在滑向威權主義的邊緣。」

參加的專家有多倫多大學政治學系民主研究傑出教授盧坎·艾哈邁德·魏（Lucan Ahmad Way），芝加哥大學法學院法學教授阿齊茲·胡克（Aziz Z. Huq），紐約市 立大學約翰·傑刑事司法學院憲法學教授格洛麗婭·J·布朗-馬歇爾（Gloria J. Browne-Marshall）。三位專家分別從國際比較、法律制度及族群權利等多個角度切入，剖析民主制度正面臨的系統性侵蝕。

根據《華盛頓郵報》與易普索（Ipsos）聯合民調顯示，49%的美國民眾認為川普正試圖擴張總統權力。這一趨勢引發輿論對美國民主制度根基的強烈擔憂。

魏指出，與原先學界普遍預期美國會走波蘭、匈牙利「溫和合法化」的威權路徑不同，近年來的權力集中更具突襲性和系統性，「與土耳其、印度的速度更為相近，顯示出一種令人擔憂的急劇轉向。」

針對政府對司法系統的態度，胡克指出，近年來針對行政命令的司法判決呈現「選擇性服從」態勢，「政府一方面提起訴訟，另一方面卻拒不執行不利判決，這不僅破壞法院威信，也動搖了權力制衡的根基。」總統攻擊法官、汙名化獨立媒體、安插親信等手法，已開始系統性侵蝕美國的民主防線。

馬歇爾則將問題推向更深層的社會結構。她引用自己2023年曾提出的「非裔 美國人是礦井中的金絲雀」理論指出，邊緣群體如非裔、移民、留學生等早已在「憲法權利削弱」的浪潮中首當其衝，「如果一個國家不再傾聽最脆弱人群的聲音，那麼這一制度本身也正走向崩解。」

目前美國的制度雖然仍存在選舉與反對派活動，但「這一表象正在掩蓋系統性對反對聲音的合法性打壓」，這正是所謂「競爭性威權主義」（competitive authoritarianism）概念。專家表示，許多國家雖然仍舉行選舉，也有反對黨存在，但制度資源早已被統治者掌控，用來打壓異見、操控媒體、影響司法。這類制度「披著民主外衣」，卻實質運作為威權統治。