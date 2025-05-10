我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無需再出示戶口本 中國即起領證結婚「全國通辦」

NBA／金塊4大戰將各破20分 延長賽擊潰雷霆2比1領先

EMS聚焦「美國民主是否正在衰落」 專家警告傾向威權…

記者龔玥╱聖荷西報導
EMS於5月9日舉行的線上會議，聚焦「美國民主是否正在衰落」。（圖由EMS提供）
EMS於5月9日舉行的線上會議，聚焦「美國民主是否正在衰落」。（圖由EMS提供）

在5月9日舉行的少數族裔媒體（EMS）會議上，來自北美的憲政、法治與族群研究專家圍繞「美國民主是否正在衰落」這一核心議題，展開深入探討。面對川普似乎試圖擴張總統權力，與憲政機制遭侵蝕的擔憂，專家指出，「公眾正密切關注美國是否正在滑向威權主義的邊緣。」

參加的專家有多倫多大學政治學系民主研究傑出教授盧坎·艾哈邁德·魏（Lucan Ahmad Way），芝加哥大學法學院法學教授阿齊茲·胡克（Aziz Z. Huq），紐約市立大學約翰·傑刑事司法學院憲法學教授格洛麗婭·J·布朗-馬歇爾（Gloria J. Browne-Marshall）。三位專家分別從國際比較、法律制度及族群權利等多個角度切入，剖析民主制度正面臨的系統性侵蝕。

根據《華盛頓郵報》與易普索（Ipsos）聯合民調顯示，49%的美國民眾認為川普正試圖擴張總統權力。這一趨勢引發輿論對美國民主制度根基的強烈擔憂。

魏指出，與原先學界普遍預期美國會走波蘭、匈牙利「溫和合法化」的威權路徑不同，近年來的權力集中更具突襲性和系統性，「與土耳其、印度的速度更為相近，顯示出一種令人擔憂的急劇轉向。」

針對政府對司法系統的態度，胡克指出，近年來針對行政命令的司法判決呈現「選擇性服從」態勢，「政府一方面提起訴訟，另一方面卻拒不執行不利判決，這不僅破壞法院威信，也動搖了權力制衡的根基。」總統攻擊法官、汙名化獨立媒體、安插親信等手法，已開始系統性侵蝕美國的民主防線。

馬歇爾則將問題推向更深層的社會結構。她引用自己2023年曾提出的「非裔美國人是礦井中的金絲雀」理論指出，邊緣群體如非裔、移民、留學生等早已在「憲法權利削弱」的浪潮中首當其衝，「如果一個國家不再傾聽最脆弱人群的聲音，那麼這一制度本身也正走向崩解。」

目前美國的制度雖然仍存在選舉與反對派活動，但「這一表象正在掩蓋系統性對反對聲音的合法性打壓」，這正是所謂「競爭性威權主義」（competitive authoritarianism）概念。專家表示，許多國家雖然仍舉行選舉，也有反對黨存在，但制度資源早已被統治者掌控，用來打壓異見、操控媒體、影響司法。這類制度「披著民主外衣」，卻實質運作為威權統治。

非裔 川普 紐約市

上一則

「惡血」荷姆斯請求重審 上訴法院再駁回

下一則

加州融雪將達高峰 內華達山脈河水湍急

延伸閱讀

路透：傳美討論簽COFA 將格陵蘭納入勢力範圍

路透：傳美討論簽COFA 將格陵蘭納入勢力範圍
特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議
美國麻疹疫情不妙 確診病例突破1000已3死

美國麻疹疫情不妙 確診病例突破1000已3死
新律鋼琴母親節清倉 名琴1999元起

新律鋼琴母親節清倉 名琴1999元起
落實川普加班費免稅 共和黨參議員提案封頂 個人1萬元、夫妻2萬元

落實川普加班費免稅 共和黨參議員提案封頂 個人1萬元、夫妻2萬元

熱門新聞

好市多販售的鋼架車棚。（好市多官網）

好市多鋼架車棚不到400元 為愛車遮風避雨

2025-05-03 18:12
聖荷西13歲越裔少年阮桑尼獲得超過100所大學錄取，可能創下世界紀錄。（電視新聞截圖）

世界紀錄？聖荷西13歲少年獲百所大學錄取 還拿300萬獎學金

2025-05-06 16:49
在灣區聖馬刁、馬連、舊金山和聖塔克拉拉等四縣，單身者年收入不到10萬美元算「低收入者」。（美聯社）

在灣區這四縣 年薪10萬美元算「低收入」

2025-05-02 21:44
來自加拿大的大統華超市將進駐舊金山大型商場。（電視新聞截圖）

亞洲超市逆勢進駐灣區 購物中心空置8年後掀爆買熱潮

2025-05-07 18:33
福特電動車正快速崛起，市占率躍居非特斯拉第一。(美聯社)

特斯拉市占下滑 新電動車款趁勢崛起、價格更親民

2025-05-03 02:20
洛杉磯加大電腦科學系錄取率較低，但畢業生年薪卻不如柏克萊加大。圖為柏克萊加大。(美聯社)

電腦科學系畢業生年薪 柏克萊加大比洛杉磯加大高3.3萬

2025-05-06 02:19

超人氣

更多 >
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議
一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕