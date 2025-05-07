灣區10僑團 籲支持台灣參與世界衛生大會
第78屆世界衛生大會（WHA）將於5月19日至27日在瑞士日內瓦召開。為表達對台灣參與國際衛生體系的支持，來自北加州的十個台灣僑團於日前在舊金山灣區華僑文教中心聯合舉辦中英文記者會，呼籲國際社會支持台灣以觀察員身分出席今年的世界衛生大會。
這十個社團是：北加州台灣人醫師協會、北加州台灣人教授協會、北加州台灣醫學會、北加州南灣台灣同鄉會、北加州台灣學校聯合會、舊金山灣區台灣商會、北加州台灣論壇、台灣鄉情關懷協會、北加州台灣文化體育協會，以及聖荷西急難救助協會。
駐舊金山辦事處新聞組組長郭卉蓁出席，感謝主辦團體多年來持續推動台灣參與國際衛生事務，並指出，參與包含世界衛生組織（WHO）在內的聯合國系統相關組織，是台灣政府長期的重要政策方向，也是2350萬台灣人民的共同期待。
郭卉蓁表示，由於中國在國際間長期對聯合國大會第2758號決議及世界衛生大會第25.1號決議進行片面解釋，台灣自2017年起便無法參與WHA。然而，這兩項決議並未提及台灣，也未授權中國代表台灣參與國際衛生組織。
她進一步指出，台灣自1995年實施全民健康保險制度以來，納保率達99.9%，在提升醫療覆蓋率與財務保障方面取得顯著成就，符合世界衛生組織第14期總體施政規畫（GPW14）所訂之全民健康覆蓋目標。台灣在COVID-19疫情期間展現防疫能力，也證明有能力、有意願成為全球公共衛生的重要合作夥伴。
僑教中心主任莊雅淑表示，台灣長期以來在全球公共衛生領域的貢獻，包括醫療援助、防疫合作及人才培訓，深獲國際肯定。呼籲國際社會應正視台灣人民的健康權益，支持台灣有意義參與全球衛生治理體系。
今年世界衛生日主題為「健康起點，希望未來」（My Health, My Right），突顯健康是基本人權。主辦團體強調，讓台灣參與WHA，不僅是對公平正義的實踐，也對全球公共衛生安全具有實質意義。
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