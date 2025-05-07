灣區10僑團 籲支持台灣參與世界衛生大會

社團呼籲支持台灣參與世界衛生大會。(記者王日芯╱攝影)

第78屆世界衛生大會（WHA）將於5月19日至27日在瑞士日內瓦召開。為表達對台灣參與國際衛生體系的支持，來自北加州 的十個台灣僑團於日前在舊金山 灣區華僑文教中心聯合舉辦中英文記者會，呼籲國際社會支持台灣以觀察員身分出席今年的世界衛生大會。

這十個社團是：北加 州台灣人醫師協會、北加州台灣人教授協會、北加州台灣醫學會、北加州南灣台灣同鄉會、北加州台灣學校聯合會、舊金山灣區台灣商會、北加州台灣論壇、台灣鄉情關懷協會、北加州台灣文化體育協會，以及聖荷西急難救助協會。

駐舊金山辦事處新聞組組長郭卉蓁出席，感謝主辦團體多年來持續推動台灣參與國際衛生事務，並指出，參與包含世界衛生組織（WHO）在內的聯合國系統相關組織，是台灣政府長期的重要政策方向，也是2350萬台灣人民的共同期待。

郭卉蓁表示，由於中國在國際間長期對聯合國大會第2758號決議及世界衛生大會第25.1號決議進行片面解釋，台灣自2017年起便無法參與WHA。然而，這兩項決議並未提及台灣，也未授權中國代表台灣參與國際衛生組織。

她進一步指出，台灣自1995年實施全民健康保險制度以來，納保率達99.9%，在提升醫療覆蓋率與財務保障方面取得顯著成就，符合世界衛生組織第14期總體施政規畫（GPW14）所訂之全民健康覆蓋目標。台灣在COVID-19疫情期間展現防疫能力，也證明有能力、有意願成為全球公共衛生的重要合作夥伴。

僑教中心主任莊雅淑表示，台灣長期以來在全球公共衛生領域的貢獻，包括醫療援助、防疫合作及人才培訓，深獲國際肯定。呼籲國際社會應正視台灣人民的健康權益，支持台灣有意義參與全球衛生治理體系。

今年世界衛生日主題為「健康起點，希望未來」（My Health, My Right），突顯健康是基本人權。主辦團體強調，讓台灣參與WHA，不僅是對公平正義的實踐，也對全球公共衛生安全具有實質意義。