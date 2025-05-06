撿便宜好機會 Goodwill在聖荷西開首家Outlet 按磅計價

Goodwill of Silicon Valley在東聖荷西開設首家Outlet店，購物者可找到按磅計算的特價商品。(取自Pexels)

據「信使報」（Mercury News）報導，Goodwill of Silicon Valley於5月2日在聖荷西 新開一所Goodwill Outlet，其首席執行長貝克（Christopher Baker）對此感到非常興奮。

「這是雙重優惠，」 貝克說。他在Goodwill of Silicon Valley已經工作了15年，去年8月接任該連鎖折扣店的最高職位。他說，購物者將得到比在Goodwill普通零售店更優惠的價格，更不用說，它還能讓更多的東西避免葬身垃圾填埋場的厄運；如果考慮到Goodwill可以為其就業培訓項目帶來的額外收入，這真可謂一舉三得。

那麼，Goodwill Outlet店與其普通零售商店有什麼不同呢？與普通零售店一樣，顧客可以購買捐贈的衣物、書籍、家居用品和電子產品，但Outlet商店的購物方式不同於百貨商店，而是將所有物品分類裝箱，按磅出售。家具用品也將以特價出售，但不按重量計算。

貝克說，Goodwill每年要處理大約4000萬磅的捐贈物品。這些物品並不都適合在Goodwill的零售店出售，但現在這些物品將被送往Outlet商店，而不是被扔掉。Goodwill零售店的物品處理周期為四周，一個月後仍未售出的物品也將被送往Outlet店。

雖然灣區 的其他Goodwill組織最近都在經歷困難時期，但貝克說矽谷 Goodwill的財務狀況很好。今年，該組織在北聖荷西科技大道（Technology Drive）購買了一棟新大樓作為總部，並計畫將部分樓層出租給有類似使命的非營利組織。

Goodwill Outlet商店位於Tully路1685號，與King路交匯處，於上周五（5月2日）上午10點盛大開業。