5月3日 聖塔克拉拉縣訂為「山火社區防災日」

防災行動不能等到火勢來襲時才開始，提升災前準備與災時應變能力才能有更具韌性的社區。(Ron Lach／Pexels)

隨著山火 威脅日益嚴峻，聖塔克拉拉縣政府宣布2025年5月3日（周六）為「山火社區防災日（Wildfire Community Preparedness Day）」，並啟動全縣「山火防災月」系列活動，鼓勵居民落實防災準備、保護家庭與社區安全。

聖塔克拉拉縣應急管理辦公室主任芮德（Dana Reed）說︰「山火防災是本縣的重要任務。我們與消防單位及社區合作，致力提升災前準備與災時應變能力，這是一場全民參與的行動。」

近年來，加州 多地頻繁發生大規模山火，對聖塔克拉拉縣構成重大風險。2020年的SCU閃電複合山火（SCU Lightning Complex）曾延燒近40萬畝，摧毀222棟建築；2016年的羅馬山火（Loma Fire）也曾在聖塔克魯茲 山區燒毀數十間民宅。

為提升防災意識，縣消防局自4月22日起舉辦一系列山火防災講座，活動將持續至8月。5月3日當天，縣消防局於薩拉度加的Joan Pisani社區中心舉辦一場防災工作坊，時間為上午10時至中午12時，內容包括防火空間規畫、疏散計畫與緊急應變技巧。

縣政府也呼籲居民當天主動進行防火行動，如清除住家周邊雜草灌木、準備「緊急避難包（Go-Bag）」、與家人擬定多條疏散路線等。應急管理辦公室資深資訊官哈里斯（Charles Harris）說：「透過準備，我們能挽救生命、保護家園。我們鼓勵所有人註冊AlertSCC緊急簡訊系統，第一時間掌握最新警報。」

根據加州法律，住家周圍需維持100呎防火空間。防災建議還包括準備三天份的食物與水、備妥藥品與重要文件複本，以及與家人定期演練疏散流程。山火發生時應立即依指示撤離，事後亦應謹慎返回住所，並注意餘火、倒塌電線與空氣品質等安全風險。