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南灣越南餐廳 請機器人做漢堡 多汁美味

編譯組／綜合報導
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Oishi Mirai餐飲集團創始人Liz Truong為洛斯蓋圖带來漢堡製作機器人和越南融合美食的新餐飲。（電視新聞截圖）
Oishi Mirai餐飲集團創始人Liz Truong為洛斯蓋圖带來漢堡製作機器人和越南融合美食的新餐飲。（電視新聞截圖）

在南灣洛斯蓋圖（Los Gatos）一家歷史悠久的前銀行行址內，機器人將很快製作出多汁的漢堡和香脆的雞肉三明治，旁邊的DJ正在播放歡快的音樂。據媒體Almanac報導，這是Oishi Mirai餐飲集團的創始人Elizabeth Truong的五年計畫。她說，她的一切靈感都來自於她的孩子們。

今年2月，Truong在洛斯蓋圖開設了她的第一家全套服務餐廳，這是一家名為Breaking Dawn（破曉）的越南融合早午餐（brunch）餐廳，提供她女兒Chloe Le兒時最喜歡的菜餚的現代化版本，如蛋黃酥餅和豬肚炒飯。

在Breaking Dawn早餐菜單上，您可以找到pho poutine（16元）、檸檬草豆腐漢堡（22元）、banh xeo玉米餅（18元）以及配有炸雞、斑斕（pandan）華夫餅、糖漿cafe sua和漿果的RBF（Resting Brunch Face，23元）等菜餚。飲料包括各種雞尾酒、咖啡、茶和果汁。

每周五到周日，這裡會有DJ播放音樂，過生日時還會唱一首特別的生日歌。

Troung計畫於6月20日在Breaking Dawn的同一地點開設她的晚餐概念餐廳First Born和Burger Bots，這個概念的靈感來自她的兒子Brandon Le，客人可以在餐桌上品嘗焦糖豬肉、解構Banh mi板（烤肉板的一種玩法）和解構春捲等菜餚。其創新商業模式包括一個首創的自動化廚房，由機器人幫助準備定製餐點，人們將看到兩個機器人在製作漢堡和三明治。

Truong說：「我的目標是實現自動化，但要讓食物變得美味。因為當人們想到自動化食品或機器人食品時，他們總會覺得那一定很惡心。所以對我來說，未來的食品是美味的。」

Truong從十幾歲起就進入了餐飲行，她的第一份工作其實只是在廚房後面削胡蘿蔔。在快餐業工作的20年裡，她注意到餐飲業存在三大問題：商品成本、產品一貫性以及餐廳與顧客之間的透明度。因此，她決定用漢堡機器人（Burger Bots）來解決這個問題，這是一對可以直接在顧客面前製作漢堡和三明治的機器人。

「說起Oishi Mirai集團，只有我們三個人，」Truong說，她的餐飲集團沒有投資者或合作夥伴，「我想自己承擔風險；我想自己承擔失敗。」

「無論誰來到Breaking Dawn，都是我們家庭的一員，」Chloe說，「我們都是一家人。」

5月1日成為祖母的Truong說，她希望最終能為Oishi Mirai餐飲集團增加更多的概念。

「我不認為我有任何想要停止的想法，」Truong說，「當你做自己喜歡的事情，並為別人創造一些東西時，你不會感到疲倦—你只想付出。」

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