Nvidia斥資逾億 收購矽谷新園區 占地約13英畝

輝達在聖塔克拉拉的總部像一艘太空艇，也是矽谷的知名地標。（記者江碩涵／攝影）

輝達 (Nvidia，另譯英偉達)」斥資逾1億元收購了一個矽谷 商業房地產 ，大幅擴展它的事業版圖，這座園區就在輝達聖塔克拉拉總部的街對面。

聖荷西信使報報導，輝達透過一項價值超過1億元的房地產交易收購了其總部對面的一個商業園區，大大拓展了其在南灣的業務範圍。根據5月1日提交給聖塔克拉拉縣記錄員辦公室的文件，這家科技巨頭已斥資1.23億元在聖塔克拉拉Walsh Avenue和San Tomas Expressway交口處取得一座辦公和研究綜合大樓。

這筆交易延續了輝達在南灣的擴張熱潮，而且這種擴張似乎仍在繼續，沒有明顯的放緩跡象。根據縣房地產紀錄，這家科技公司在矽谷的交易包括了房地產購買和租賃活動。

縣政府財產文件上顯示，輝達以全現金收購了聖塔克拉拉的新園區，其地址包括Walsh Avenue的2348號和2350號。該商業園區位於Walsh Avenue南側，與輝達的總部對街相望。總部大樓是一座具有未來主義風格的兩棟建築綜合體，分別位於San Tomas Expressway的 2788號和2888號。