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新報告：阿茲海默症 逾9成人願接受具風險治療

記者江碩涵／聖荷西報導

阿茲海默症協會發布2025年最新報告指出，患阿茲海默症的美國人數首次超過700萬，近五分之四的人希望病症影響他們生活前就能知道自己是否患病，逾九成的受訪者願意接受最新治療，即便治療存在著風險，這些調查也顯示愈來愈多人重視阿茲海默症帶來的生活影響。

2025年的事實與數據報告深入探討了全國和各州關於阿茲海默症的最新統計數據，包括患病率、死亡率、失智症照護人員、照護成本和對照顧者的影響。

調查指出，目前加州65歲以上患有阿茲海默症的居民約有71萬9700位，阿茲海默症導致的加州全年死亡人數為1萬7363位，阿茲海默症全州死亡率每10萬人約有44.5位，而擔任無償家庭照顧者的加州居民則有139萬6000位，提供的全年無償照護總時數高達19億小時、無償照護的總價值507億元。

阿茲海默症協會北加州和北內華達州分會執行董事KenToren表示，今年報告顯示阿茲海默症對加州居民和家庭的影響是顯著的，且現在比以往任何時候都更需要推進疾病研究和治療，以減緩當前的發展趨勢，並幫助所有受阿茲海默症和其他失智症影響的加州家庭。

另外根據報告顯示，全美阿茲海默症的患病率、疾病相關死亡率和照護成本都在上升，全美65歲以上患有阿茲海默症的人有720萬，照顧阿茲海默症和其他失智症患者的年度總成本預計3840億元，全美將近1200萬個家庭成員和朋友提供192億小時的無償照護、價值高達4130億元。

另外值得注意的是，2000年與2022年比較，阿茲海默症導致的死亡人數增加了一倍以上，也導致愈來愈多人重視阿茲海默症的治療。

根據調查，79%的美國人希望在出現阿茲海默症狀或症狀開始影響日常活動前，就能知道自己是否患病；逾九成美國人希望進行簡單的測試，例如基於血液的生物標誌物測試，若測試有用，也允許早期治療和護理。

92%美國人被診斷患有阿茲海默症後，可能或肯定希望服用能減緩疾病進展的藥物；58%表示他們願意接受中等或高風險的抗澱粉樣蛋白藥物以減緩阿茲海默症進展，22%的人願意接受高風險的治療。

KenToren表示，這項調查令人感到鼓舞的是，發現人們希望能積極應對認知問題，尤其阿茲海默症早期診斷能提供最佳的照護、管理和治療機會。如想知道更多調查全文與內容，可上網查詢alz.org/facts

阿茲海默症 加州 內華達州

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