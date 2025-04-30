聖塔克拉拉縣「退藥日」 安全回收藥品與針具

聖縣消費者與環境保護局（CEPA）舉辦免費「處方藥與針具回收日」協助社區安全處理過期或不再需要的處方藥品與針具。(Stephen Foster/ Pexels)

為協助社區安全處理過期或不再需要的處方藥品與針具，聖塔克拉拉縣消費者與環境保護局（CEPA）日前舉辦免費「處方藥與針具回收日」（Take Back Day），活動獲得縣衛生局與多個合作夥伴的支持，並邀請民眾預約參加，安全棄置潛在風險的藥物與醫療用品。

縣議會議長李洲曉（Otto Lee）說：「安全處理不需要的藥物，有助於防止誤用與藥物成癮。我們推動全年無休的回收方案，包括藥局 與醫院的回收箱、社區活動及郵寄回收服務，讓縣民能方便、安全地清理藥櫃。」

CEPA局長諾拉斯科（Edgar Nolasco）指出，亂丟藥物與針具不僅危害人體健康，也對動物與環境構成威脅。他呼籲民眾踴躍參與回收日，協助保護水源與生態系統。

根據縣府統計，自2017年起，透過CEPA與合作單位MED-Project及Inmar推動的藥物與針具回收計畫，聖塔克拉拉縣已成功回收超過104萬磅（約合520噸）的醫療廢棄物。該計畫同時設有100個回收站點，全年開放供民眾使用。

臨時公共衛生官暨衛生局代理局長魯德曼醫師（Dr. Sarah Rudman）指出，許多人誤以為留著藥物沒關係，但舊藥可能引發他人誤服或成癮。「使用過的針具若未妥善處理，不僅可能造成意外扎針，甚至導致肝炎等疾病傳播。」

根據聯邦疾病控制與預防中心（CDC ）資料，約一半美國人服用至少一種處方藥。不當儲存或處理這些藥物，不但容易遭孩童或成人誤食，也會汙染土壤與水源。針具若藏於垃圾中，更可能傷及清潔工人或家人。

除了「退藥日」，縣府也鼓勵民眾全年善用社區藥局、醫療院所、執法機關及合作商家的回收設施，清理不再需要的藥品與針具，避免潛在風險。