「菜鳥新移民」楊昇德國家地理新節目 展開美味之旅

華裔名廚甄文達指導楊昇德廚藝。(迪士尼官方發布)

曾以「菜鳥新移民 」(Fresh Off the Boat)中飾演黃艾迪(Eddie Huang)而廣為人知的美籍華裔演員楊昇德(Hudson Yang),如今已蛻變為21歲的哈佛大學心理學系學生。他以全新身分再次走入大眾視野,擔任國家地理頻道(National Geographic)最新節目「Crash Course Cuisine with Hudson Yang」的主持人,展開一場結合文化、烹飪與自我探索的旅程。

楊昇德2003年出生於紐約,父親楊致和(Jeff Yang)是知名台裔美籍作家與媒體顧問。自小對表演充滿熱情,他2014年在電影「夜的姐妹」中首次亮相,隔年即憑藉「菜鳥新移民」一劇成名,成為首位在美國主流電視黃金時段主演的亞裔 少年。該劇於2020年完結,對亞裔美國人社群產生深遠影響。

楊昇德和父親在劇集拍攝中。(楊致和攝影)

在劇集拍攝期間,楊昇德幾乎將整個青少年時光獻給表演。他坦言:「我沒有太多機會探索其他興趣,所以當節目結束後,我想開始追尋自己對烹飪的熱情。」他希望透過「Crash Course Cuisine」,展現自己在廚房中學習與犯錯的過程,鼓勵觀眾也勇於嘗試。他強調:「烹飪不只是技巧的展現,更是一種文化與情感的交流。」

楊昇德目前是哈佛大學在讀的學生。(楊致和攝影)

「Crash Course Cuisine」於2025年3月9日首播,全劇共八集,記錄楊昇德與頂尖廚師合作、在世界各地探索料理文化的過程。他從基本刀工到高級料理樣樣挑戰,走訪多國,學習如新加坡 麵食的製作、體驗農場到餐桌的完整旅程,甚至挑戰為美國駐新加坡大使準備晚宴。

其中一集,他還回到「菜鳥新移民」的拍攝地,與劇中飾演父親的朴藍道(Randall Park)重聚,場面溫馨感人。

節目構想最早可追溯至楊昇德16歲時,當時他曾獲迪士尼製作兒童烹飪節目的機會,卻因新冠疫情取消。自此,他立下心願,要在大學畢業後製作一檔結合美食與旅行的真人實境節目。在哈佛攻讀心理學的同時,他積極為節目籌備,並與父親共同投資餐飲產業,展現對美食的熱情與商業眼光。

第一集節目中,楊昇德與「菜鳥新移民」的「家庭成員」再度聚首,一起品嘗他親手製作的料理,他形容那是「非常特別的時刻」。此外,華裔名廚甄文達(Chef Yan)也在節目中現身,親自傳授廚藝。

談及對料理的熱愛,楊昇德特別提到他的「阿嬤」。他說,每次回家,阿嬤總為他準備美食,最喜歡的回憶是與阿嬤一起邊吃花生醬拌麵邊看電視。長大後,阿嬤也親自教他下廚,即便他不小心燙傷,阿嬤也總是溫柔照料。

他感性地說:「從小到大,美食一直是讓我感到安全的地方。只要哪天過得不順,我就會靠吃來撫慰自己,也會思念阿嬤。」

有趣的是,「菜鳥新移民」中黃艾迪的角色最後成為一名廚師。對此楊昇德笑說:「這其實只是巧合,但我不介意大家這麼想,因為這對我來說也很有意義。」