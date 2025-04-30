「菜鳥新移民」楊昇德國家地理新節目 展開美味之旅

華裔名廚甄文達指導楊昇德廚藝。（迪士尼官方發布）

曾以「菜鳥新移民 」（Fresh Off the Boat）中飾演黃艾迪（Eddie Huang）而廣為人知的美籍華裔演員楊昇德（Hudson Yang），如今已蛻變為21歲的哈佛大學心理學系學生。他以全新身分再次走入大眾視野，擔任國家地理頻道（National Geographic）最新節目「Crash Course Cuisine with Hudson Yang」的主持人，展開一場結合文化、烹飪與自我探索的旅程。

楊昇德2003年出生於紐約，父親楊致和（Jeff Yang）是知名台裔美籍作家與媒體顧問。自小對表演充滿熱情，他2014年在電影「夜的姐妹」中首次亮相，隔年即憑藉「菜鳥新移民」一劇成名，成為首位在美國主流電視黃金時段主演的亞裔 少年。該劇於2020年完結，對亞裔美國人社群產生深遠影響。

楊昇德和父親在劇集拍攝中。（楊致和攝影）

在劇集拍攝期間，楊昇德幾乎將整個青少年時光獻給表演。他坦言：「我沒有太多機會探索其他興趣，所以當節目結束後，我想開始追尋自己對烹飪的熱情。」他希望透過「Crash Course Cuisine」，展現自己在廚房中學習與犯錯的過程，鼓勵觀眾也勇於嘗試。他強調：「烹飪不只是技巧的展現，更是一種文化與情感的交流。」

楊昇德目前是哈佛大學在讀的學生。（楊致和攝影）

「Crash Course Cuisine」於2025年3月9日首播，全劇共八集，記錄楊昇德與頂尖廚師合作、在世界各地探索料理文化的過程。他從基本刀工到高級料理樣樣挑戰，走訪多國，學習如新加坡 麵食的製作、體驗農場到餐桌的完整旅程，甚至挑戰為美國駐新加坡大使準備晚宴。

其中一集，他還回到「菜鳥新移民」的拍攝地，與劇中飾演父親的朴藍道（Randall Park）重聚，場面溫馨感人。

節目構想最早可追溯至楊昇德16歲時，當時他曾獲迪士尼製作兒童烹飪節目的機會，卻因新冠疫情取消。自此，他立下心願，要在大學畢業後製作一檔結合美食與旅行的真人實境節目。在哈佛攻讀心理學的同時，他積極為節目籌備，並與父親共同投資餐飲產業，展現對美食的熱情與商業眼光。

第一集節目中，楊昇德與「菜鳥新移民」的「家庭成員」再度聚首，一起品嘗他親手製作的料理，他形容那是「非常特別的時刻」。此外，華裔名廚甄文達（Chef Yan）也在節目中現身，親自傳授廚藝。

談及對料理的熱愛，楊昇德特別提到他的「阿嬤」。他說，每次回家，阿嬤總為他準備美食，最喜歡的回憶是與阿嬤一起邊吃花生醬拌麵邊看電視。長大後，阿嬤也親自教他下廚，即便他不小心燙傷，阿嬤也總是溫柔照料。

他感性地說：「從小到大，美食一直是讓我感到安全的地方。只要哪天過得不順，我就會靠吃來撫慰自己，也會思念阿嬤。」

有趣的是，「菜鳥新移民」中黃艾迪的角色最後成為一名廚師。對此楊昇德笑說：「這其實只是巧合，但我不介意大家這麼想，因為這對我來說也很有意義。」