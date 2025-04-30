我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

趙薇離婚隨時復出 富商前夫淪「國際通緝犯」

美超微財報低預期 股價盤後交易一度暴跌19%

編譯林思牧╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美超微SMCI在29日的交易情況。(finance.yahoo.com)
美超微SMCI在29日的交易情況。(finance.yahoo.com)

美超微（Super Micro Computer, Inc.，股票代號SMCI）於29日股市收盤後發布初步季度財報，由於業績遠遜於分析師的估計，股價在盤後交易中暴跌。

洛杉磯NBC電視台報導，這家伺服器製造商公布的第三財季初步業績低於分析師預期，股價於周二盤後交易中一度暴跌19%。以下是該公司初步數據與財經界共識之間的比較：

每股盈餘：調整後每股盈餘29至31美分，預期為54美分。營業額：45億元至46億元，分析師預期為55億元。美超微在一份聲明中下調了截至3月31日的本季的獲利預期範圍。新的營業額範圍意味著成長18%，低於美超微一年前200%的成長。

公司在聲明中表示：「第三季度，一些客戶平台決策的延遲導致銷售推遲到第四季度。」美超微又表示，還發現「老一代產品導致庫存儲備增加」。公司先前預計營收為50億至60億元，每股收益為46美分至62美分。

受到美超微的牽連，伺服器競爭對手戴爾（Dell）的股價在盤後交易中下跌近5%，而惠普企業（Hewlett Packard Enterprise）的股價下跌約2%，輝達（Nvidia，另譯英偉達）股價下跌約2%。

這次宣布的消息對美超微來說無疑是最新的打擊，過去一年來，由於財務報告延遲以及賣空者的令人不安的報告，美超微一直深陷爭議之中。今年2月，該公司提交了2024財年和2025財年前兩個季度的財務報表，正好趕上納斯達克保持其上市資格的最後期限。

由於該公司在人工智慧熱潮中的地位以及搭載Nvidia處理器的伺服器的銷售，美超微股價在2023年增長了兩倍多。但在去年第二、第三和第四季度，美超微股價暴跌，市值蒸發了80%以上。在周二宣布這一消息之前，該股在2025年上漲了18%，在整體科技股下滑的情況下出現逆勢上漲。

輝達 洛杉磯 人工智慧

上一則

舊金山聯合多城 控川普非法重組聯邦機構

下一則

AI熱潮興起 灣區科技人才外流減緩 紐約是唯一例外

延伸閱讀

台廠英業達衝AI 將於德州建廠 啟動「美國製造」

台廠英業達衝AI 將於德州建廠 啟動「美國製造」
美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問

美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問
解放日前… 空頭鎖定大型科技股 美超微成放空焦點

解放日前… 空頭鎖定大型科技股 美超微成放空焦點
時代雜誌百大影響力人物 超微蘇姿丰、導演朱浩偉、DeepSeek梁文鋒上榜

時代雜誌百大影響力人物 超微蘇姿丰、導演朱浩偉、DeepSeek梁文鋒上榜
美管制Nvidia、超微晶片輸中 「維護國家和經濟安全」

美管制Nvidia、超微晶片輸中 「維護國家和經濟安全」

熱門新聞

矽谷華裔女創業家郭如意(Lucy Guo）奪下全球最年輕女億萬富豪寶座。（取自Lucy Guo社交媒體）

矽谷華裔女創業家郭如意 奪下全球最年輕女億萬富豪寶座

2025-04-22 19:59
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥/攝影）

Costco上架新品日式千層蛋糕 高郵鹹鴨蛋受歡迎

2025-04-26 21:28
Costco上架日式千層蛋糕。（記者龔玥╱攝影）

Costco日式千層、高郵鹹鴨蛋 吸引亞裔

2025-04-28 02:00
Cybertruck大打折扣 促銷清庫存。(路透)

Cybertruck大打折扣 促銷清庫存

2025-04-28 14:42
UCSF兒童醫院一名被發現昏迷的醫師被指控偷藥，記錄顯示一連串的涉嫌偷竊行為。（取自Google Maps）

UCSF醫院麻醉師曝偷藥昏迷 距離操刀2歲童手術僅兩小時

2025-04-26 17:25
谷歌聯合創始人布林（右）去年在 All-In Summit 接受訪談的畫面。 (YouTube視頻截圖)

谷歌發最後通牒 不回辦公室上班就解雇

2025-04-25 16:33

超人氣

更多 >
個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧

個性決定命苦「這些生肖」愛內耗、沒苦硬吃…拜託放過自己吧
商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議

商務部長：美國與第一個國家達成貿易協議
顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評

顧客吃拉麵未留小費 韓裔老闆追出門大罵被錄像引惡評
南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚

南加美籍女子自願被逐出境 原因令人落淚
不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來

不只除臭防蟲 咖啡渣妙用多快學起來