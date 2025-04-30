美超微財報低預期 股價盤後交易一度暴跌19%

美超微SMCI在29日的交易情況。(finance.yahoo.com)

美超微（Super Micro Computer, Inc.，股票代號SMCI）於29日股市收盤後發布初步季度財報，由於業績遠遜於分析師的估計，股價在盤後交易中暴跌。

洛杉磯 NBC電視台報導，這家伺服器製造商公布的第三財季初步業績低於分析師預期，股價於周二盤後交易中一度暴跌19%。以下是該公司初步數據與財經界共識之間的比較：

每股盈餘：調整後每股盈餘29至31美分，預期為54美分。營業額：45億元至46億元，分析師預期為55億元。美超微在一份聲明中下調了截至3月31日的本季的獲利預期範圍。新的營業額範圍意味著成長18%，低於美超微一年前200%的成長。

公司在聲明中表示：「第三季度，一些客戶平台決策的延遲導致銷售推遲到第四季度。」美超微又表示，還發現「老一代產品導致庫存儲備增加」。公司先前預計營收為50億至60億元，每股收益為46美分至62美分。

受到美超微的牽連，伺服器競爭對手戴爾（Dell）的股價在盤後交易中下跌近5%，而惠普企業（Hewlett Packard Enterprise）的股價下跌約2%，輝達 （Nvidia，另譯英偉達）股價下跌約2%。

這次宣布的消息對美超微來說無疑是最新的打擊，過去一年來，由於財務報告延遲以及賣空者的令人不安的報告，美超微一直深陷爭議之中。今年2月，該公司提交了2024財年和2025財年前兩個季度的財務報表，正好趕上納斯達克保持其上市資格的最後期限。

由於該公司在人工智慧 熱潮中的地位以及搭載Nvidia處理器的伺服器的銷售，美超微股價在2023年增長了兩倍多。但在去年第二、第三和第四季度，美超微股價暴跌，市值蒸發了80%以上。在周二宣布這一消息之前，該股在2025年上漲了18%，在整體科技股下滑的情況下出現逆勢上漲。