遭性侵男在飛機上猥褻 灣區女子怒告美航

明知一男乘客有不當性行為紀錄仍讓他上機，遭這名男子猥褻的灣區女子怒告美國航空公司。(圖僅為示意圖。取自美國航空臉書)

一名蘇諾瑪縣婦女起訴「美國航空」(American Airlines)，稱她在自舊金山 國際機場起飛的紅眼班機上被性騷擾，工作人員卻在事後指責她，航空公司並且未能阻止這名「已知性侵者」(known sexual predator)隨後侵犯另一名女子。

「聖荷西信使報」報導，原告摩根(Barbara Morgan)日前向舊金山美國地方法院提出訴訟，她於2024年4月搭乘自舊金山國際機場飛往德拉斯-沃斯堡(Dallas-Fort Worth)班機，坐在經濟艙中間座位。

訴訟指出，機艙燈光變暗不久後，坐在她旁邊靠窗座位男子、開始用手臂摩擦她的身體側邊，她認為是企圖觸摸她的乳房。她躲避男子接近，但男子卻毫不猶豫地將手放在她大腿上，然後撫摸她的生殖器。

訴訟內容顯示，摩根大喊：「停！」卻沒有航空人員回應。大部分乘客正在睡覺或戴耳機，沒人注意到她的困境。機組人員並未經過，她則害怕舉報會讓「情況升級」。她在等待飛機降落時，被困在攻擊者旁邊，在飛行剩餘時間遭到嚴重精神痛苦。

抵達後，摩根立即向美國航空登機口工作人員舉報，並指出涉嫌猥褻男子是阿伯拉罕(Cherian Abraham)，他也是訴訟被告。

阿伯拉罕與美國航空並未針對此訴訟回應置評。

登機口工作人員質疑摩根為何並未在飛行期間進一步採取行動舉報。摩根解釋她的擔憂，但工作人員告訴她無能為力，並未聯繫執法部門，並告訴她向航空公司提出線上投訴。

訴訟內容稱，摩根第二天收到提交投訴的自動回復、承諾會續查，但在未收到任何消息五天之後，她向執行長伊索姆(Robert Isom)在內等三位美國航空主管發送所謂襲擊事件的詳細說明。

三天後，摩根又收到航空公司另一條自動回復。她又給航空公司客戶關係部門發送電子郵件，抱怨未做出適當回應，並警告，若美國航空不採取行動，阿伯拉罕將繼續虐待婦女與其他人。

訴訟稱，摩根收到美國航空客戶關係部門發信，告訴企業安全部門已要求調查此事並將與她連絡。但訴訟稱，當有人打電話給她，卻再次試圖將責任推到她身上，因為她未在航行中舉報所謂襲擊事件。

不到一年之後，54歲的德州男子阿伯拉罕因涉嫌在美國航空飛機上發生另一起猥褻事件被捕。根據西雅圖 聯邦法院起訴書，他被指控於今年3月18日在芝加哥 飛往西雅圖國際機場航班，坐在靠窗位置、撫摸坐在中間座位22歲女子的胸部，女子向機組人員舉報、並被安排到另一座位。阿伯拉罕於3月23日被捕，對性虐待重罪指控不認罪。

摩根在訴訟稱，若美國航空對摩根舉報採取行動，那麼自芝加哥飛往西雅圖航班上事件原可避免。她進一步稱，美國航空知道阿伯拉罕曾被指控於2023年10月航班上對一名女乘客進行不當觸摸。

摩根指控美國航空疏失，並指控阿伯拉罕性侵害。她正尋求金額未說明的損害賠償金(unspecified damages)。