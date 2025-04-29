聖荷西開業30年 榮廚中餐館租約到期 願漲租金仍被迫關門

聖荷西近30年人氣中餐館榮廚(Chef Li）即將被迫關閉。（Google Maps）

據國家廣播公司灣區 （NBC Bay Area）報導，聖荷西一家頗受歡迎的中餐館在經營了近30年後，店主聲稱他被迫關閉餐館。

位於Camden Avenue的榮廚(Chef Li）餐館對店主迪克（Eric Diec）來說不僅僅是一家餐館，更是他的家，他把顧客視為家人。「我愛他們每一個人，非常愛，」他說。

迪克說，現在他的租約到期了，他不得不與顧客說再見。儘管他願意支付更多的續租費用，但還是無法與物業經理達成協議。

這位店主說，他懷疑這是因為房地產 管理方希望引進與Camden廣場公園特許經營有關的租戶。

管理該物業的 Redtree Partners 公司周日（27日）沒有回應 NBC灣區的置評請求。

顧客奧爾莫斯（Alice Olmos）說，在得知榮廚餐廳要關門後，她趕來享用最後一餐。

「我來這裡已經超過25年了。這裡的食物很特別。這裡的人很特別，氛圍也很好。我喜歡來這裡，」奧爾莫斯說。

女服務員Amy Wang說，在她25年的工作中，她通過與顧客交流學會了英語。她說這是她的第一份工作：「我喜歡這裡的所有人，他們就像我的家人一樣。當我聽說他們要關門時，我哭了，因為我會想念大家的。」

迪克說，他挺過了 COVID-19 疫情 ，投入了數千元改造餐廳，並計畫至少再開五年。

榮廚將為顧客服務到5月15日。

迪克說，餐館關閉後，他計畫追求自己的第二個夢想，開一家蘭花店。