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觀光教父嚴長壽 5/11灣區演講「第二座山」

記者江碩涵／聖荷西報導
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台灣財團法人公益平台文化基金會董事長嚴長壽5月11日下午2時30分將在庫比蒂諾Community Hall演講，他將以作家布魯克斯著作的「第二座山」書名為題，分享他對人生價值的深刻體悟。（主辦單位提供）
台灣財團法人公益平台文化基金會董事長嚴長壽5月11日下午2時30分將在庫比蒂諾Community Hall演講，他將以作家布魯克斯著作的「第二座山」書名為題，分享他對人生價值的深刻體悟。（主辦單位提供）

台灣財團法人公益平台文化基金會董事長嚴長壽5月11日下午2時30分將在庫比蒂諾Community Hall演講，他將以作家布魯克斯著作的「第二座山」書名為題，分享他對人生價值的深刻體悟，以及從追求內心深層的滿足、發自內心對「大我」的獻身，至獲得生命至深的滿足。

這也是嚴長壽第五次到舊金山灣區進行公益平台文化基金會的演講。台灣財團法人公益平台國際基金會主席蕭朱玲（Julia Hsiao）表示，嚴長壽被譽為台灣「觀光教父」，他以「從無到有」、從小弟到總裁的傳奇經歷，在人生高峰選擇退下光環，將熱情投入花東地區的教育、觀光、產業、藝術文化及人才培育。

蕭朱玲表示，15年來，嚴長壽蹲點傾聽土地的聲音，深入了解在地需求，並且串聯資源、讓公益展現更多可能性，嚴長壽深信「一個人可以走得快，但一群人才能走得遠」，他匯聚眾人之力，共同打造永續經營的公益平台。

擔任台灣公益平台文化基金會義工至今的蕭朱玲表示，公益平台成立15年，從2017年的偏鄉教育種子培育計畫、創新留學教育計畫等，到台灣藝文的推廣，包括2017年起TC音樂節及音樂推廣計畫，以及2024年竣工開幕的江賢二藝術園區，未來很有可能可以發展成具有國際高度、展現東海岸特色的地標，並且串連花東在地藝術家，成為藝術新聚落，這些都是在台灣逐步實現的公益內容。

蕭朱玲說，希望嚴長壽到灣區的演講，可以啟發更多矽谷灣區人思考，如何讓公益發揮更深遠的影響。目前嚴長壽5月11日下午2時30分至4時30分在庫比蒂諾Community Hall（地址：10350 Torre Ave, Cupertino, CA 95014）的演講免費公開，限170人參加，報名網址為：https://forms.gle/9rAW6XRhn6o74dbV6。

嚴長壽也將於5月10日舉行感恩餐會演講，並以「公益可以不一樣」為題分享經驗，鼓勵更多「背後的天使」加入公益行列，此感恩餐會由Ken Liu 及Tracy Liu贊助支持。

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