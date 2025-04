迎接5月4日星際大戰日 灣區捷運打造「星際列車」

為慶祝下個月的「星際大戰日」,灣區捷運推出「星戰之旅」活動,200個名額開始接受登計不到兩小時就被搶光。(取自灣區捷運活動網站Eventbrite)

為慶祝下個月的「星際大戰日」(Star Wars Day),灣區 捷運(BART)提供乘客一個可以乘坐經過特別設計的「星艦列車」前往「遙遠銀河系」(a galaxy far, far away,星戰電影經典詞句)的難得機會。

舊金山 紀事報表示,為慶祝「星際大戰日」,灣區捷運將為粉絲把一節六車廂列車改造成喬治盧卡斯(George Lucas)科幻電影「星際大戰」的世界,同時舉辦包括問答、服裝競賽、話題討論等活動。這項90分鐘的體驗活動將於5月4日「星際大戰日」舉行。

為什麼「星際大戰日」會定在5月4日?這是因為5月4日(May the Fourth)與電影最經典的台詞「願原力與你同在」(May the Force be with you)發音相似,因此許多「星戰」粉絲將這一天視為「星際大戰日」。

這躺灣區捷運「星戰之旅」行程將於5月4日下午3時在屋崙MacArthur捷運站登車,4時出發前往Pittsburg/Bay Point捷運站,然後在5時30分左右返回起點,列車在行駛期間不會停靠任何車站。

參加這項活動無需支付額外費用,只需支付普通車費即可。在灣區捷運活動網站Eventbrite開始接受預約後不到兩小時,200個活動名額就被搶光。不過,有興趣的民眾仍可登記候補名單。

灣區捷運發言人特羅斯特(Alicia Trost)說:「我們知道人們,尤其是年輕人,會對這項不是透過應用程式、能實際與他人互動的活動很感興趣。」她補充說,這個點子是受到他們2月份非常成功的情人節 約會活動啟發的。

灣區捷運2月舉行的情人節活動吸引了大批希望結識對象的年輕人參加,進而發展出一系列其他春季活動,包括上周在美麗湖(Lake Merritt)的自然漫步、26日在東灣騎單車賞鳥,以及5月3日即將舉行提供導遊的火車探險等活動。

特羅斯特說:「我們希望將灣區捷運重新定位為不僅僅是交通工具,也是為了將志同道合的人們聚在一起、共同成為社區一部分的一種方式。」