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聖縣見今年首批侵入性「埃及斑蚊」 政府籲清積水防蚊

記者龔玥、 編譯組／綜合報導
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南聖荷西社區發現今年首批外來蚊種，可能造成黃熱病、屈公病和茲卡病。（電視新聞截圖）
南聖荷西社區發現今年首批外來蚊種，可能造成黃熱病、屈公病和茲卡病。（電視新聞截圖）

聖塔克拉拉縣病媒控制區近日在聖荷西南部聖特蕾莎（Santa Teresa）社區偵測到2025年首批入侵性埃及斑蚊（Aedes aegypti mosquito），為本年度首次通報此具日間叮咬特性的外來蚊種，引發當地居民與衛生單位高度關注，政府提示居民注意蚊蟲叮咬。

「我家後院最近一直看到以往少見的蚊子，真的很不尋常。」住聖荷西的居民說，她已經允許工作人員進入後院檢查。

埃及斑蚊原產於非洲，並非本地物種，這種蚊子通常於白天活動，繁殖範圍小，但吸血積極，具傳播登革熱與黃熱病等熱帶疾病的潛力。目前聖塔克拉拉縣尚未出現由本地蚊子傳播疾病的病例。

多位居民表示，蚊子的出現讓他們對居家環境的清潔與防疫意識大幅提升。「我以前從不在意那些小水坑，現在每天下班都會繞院子一圈，檢查花盆底盤、排水孔有沒有積水，也會把狗狗的食盆和水盆洗乾淨晾乾，避免蚊子產卵。就算不是埃及斑蚊，也能防治其他蚊子。」

除了自發巡視庭院與清除積水外，政府建議居民改變生活習慣，每周至少一次倒空戶外容器積水，包括花盆底盤、玩具、水桶與帆布褶皺處；用刷子擦洗鳥盆、寵物食水盆與輪胎，以破壞可能附著的蚊卵；確保屋簷排水系統暢通，並避免屋頂積水；修剪過密的植栽，減少蚊蟲空間。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，聖塔克拉拉縣公共衛生官員在今年首次檢測到入侵蚊種後，建議居民 「傾倒、排放和清理 」（dump, drain and clean）院子裡的任何靜水。

縣公共衛生官員在24日的新聞發布會上說，埃及斑蚊是在南聖荷西的 Santa Teresa 社區被發現的，在那裡誘捕到了兩隻成蚊–這意味著這種蚊子在去年被發現後熬過了冬天。

聖塔克拉拉消費者和環境保護局局長諾拉斯科（Edgar Nolasco）說：「這是一種日間叮咬蚊子，具有很強的攻擊性，能夠傳播茲卡（Zika）、屈公病（chikungunya）、登革熱（dengue）和黃熱病（yellow fever）等疾病。」

官員們在一份新聞稿中說，去年，該縣在聖荷西、聖塔克拉拉和吉爾洛（Gilroy）的六個地點誘捕了388 隻入侵蚊子。這種蚊子體型約四分之一吋，背部和腿部有黑白條紋。它們一般只在孵化地 500 呎範圍內活動，而且基本上只叮咬人類。

代理衛生官員兼公共衛生局局長魯德曼（Sarah Rudman）說，聖塔克拉拉縣的人從蚊子身上感染茲卡或登革熱等疾病的風險仍然 「實際上為零」，因為蚊子必須先叮咬攜帶疾病的人。

如發現日間叮咬蚊子，請撥打 408-918-4770 或 [email protected] 向病媒控制區報告。

聖荷西 埃及 寵物

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