金山首推電動車路邊充電器 助力實現氣候目標

舊金山市已有千餘個公共充電點，首批路邊電動車充電器於近日啟用。(記者李怡╱攝影)

隨著舊金山 市民大量轉向使用電動車 ，市府近日啟用首批設置於公共街道的路邊充電器，希望讓居民無論有無私人車庫或停車場，都能更加便利地為愛車充電。

市交通局（SFMTA）、環境局（Environment Department）與公共工程局（Public Works）三大市府部門攜手合作，並與布魯克林新創公司「It′s Electric」協作，在Duboce Triangle社區Fillmore街55號、國際電氣工人工會大樓（IBEW）外，安裝了兩座充電設備。市長羅偉 （Daniel Lurie）出席啟用儀式，強調這項基礎設施將為電動車主提供極大便利，是「邁向實現本市氣候目標的重要一步」。

根據市府設定的目標，到2030年，舊金山希望新註冊車輛中有25%為電動車。為達成這一願景，市府計畫在公共停車場、街道與車庫安裝共1760座充電器。目前，全市已有1152個公共充電點，剩餘608個將於未來幾年內陸續設置完成。

負責路邊充電項目的「It′s Electric」營運長戈登（Tiya Gordon）指出，普及且便利的充電網絡有助於降低電動車擁有門檻，減少「充電複雜性」，未來居民將能「隨處一插即充」，無需再拉長延長線到路邊為車輛充電。

代表Duboce Triangle地區的市議員孟達文（Rafael Mandelman）也表示，他正與三個市府部門合作，推動大規模擴展充電設施，以確保達成2030年的電動化目標。他指出，過去兩年間，舊金山新售汽車中已有三分之一是電動車，顯示轉型趨勢十分強勁。